Material explosivo almacenado habría causado explosión mortal en Líbano

Associated Press

Associated Press

Beirut.- Una explosión masiva sacudió a Beirut este martes, impactó gran parte del puerto, dañó edificios y derribó ventanas y puertas a través de la capital y envió una gigante nube de hongo al cielo. Hay cientos de víctimas, con cuerpos enterrados bajo los escombros, dijeron las autoridades.

El número de muertos no se supo de inmediato, pero horas después, las ambulancias aún se llevaban a los heridos y las autoridades dijeron que los hospitales de Beirut estaban llenos. Helicópteros del ejército ayudaron a combatir varios incendios en el puerto.

La causa de la explosión no se conoce todavía.

Abbas Ibrahim, jefe de Seguridad General del Líbano, dijo que podría haber sido causado por material altamente explosivo que fue confiscado de un barco hace algún tiempo y almacenado en el puerto. El canal local de televisión LBC dijo que el material era nitrato de sodio.

Un funcionario del gobierno israelí dijo que Israel "no tuvo nada que ver" con la explosión. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir el asunto con los medios. Los funcionarios israelíes generalmente no comentan sobre "informes extranjeros".

La explosión fue impresionante incluso para una ciudad que ha sido testigo de una guerra civil, atentados suicidas y bombardeos por parte de Israel. Se podía escuchar y sentir tan lejos como en Chipre, a más de 200 kilómetros a través del Mediterráneo.

“Fue un verdadero espectáculo de terror. No he visto nada así desde los días de la guerra", dijo Marwan Ramadan, que estaba a unos 500 metros del puerto y fue golpeado por la fuerza de la explosión.

Los testigos informaron haber visto una extraña nube de color naranja sobre el sitio después de la explosión. Las nubes anaranjadas de gas tóxico de dióxido de nitrógeno a menudo acompañan una explosión que involucra nitratos.

Inicialmente, el video tomado por los residentes mostraba un incendio en el puerto, enviando una columna gigante de humo, iluminada por destellos de lo que parecen ser fuegos artificiales. Las estaciones de televisión locales informaron que estaba involucrado un almacén de fuegos artificiales.

Luego, el fuego pareció detenerse en un edificio cercano, provocando una explosión masiva, enviando una nube de hongo y una onda de choque.

Charbel Haj, que trabaja en el puerto, dijo que comenzó con pequeñas explosiones como petardos. Luego, dijo, la gran explosión lo arrojó varios metros. Su ropa estaba rota.

A kilómetros del puerto, las fachadas de los edificios fueron destrozadas, los balcones fueron derribados y las ventanas explotaron. Las calles estaban cubiertas de vidrio y ladrillos y bordeadas de autos incendiados. Los motociclistas se abrieron paso entre el tráfico y transportaron a los heridos.

Una mujer cubierta de sangre de la cintura caminó por una calle en escombros mientras hablaba furiosamente por teléfono. En otra calle, una mujer con una cara ensangrentada parecía angustiada, tambaleándose por el tráfico con dos amigos a su lado.

"Este país está maldito", murmuró un joven que pasaba.

La explosión se produjo en un momento en que la economía del Líbano enfrenta un colapso, golpeado tanto por una crisis financiera como por las restricciones del coronavirus. Muchos han perdido sus empleos, mientras que el valor de sus ahorros se ha evaporado a medida que la moneda ha caído frente al dólar. El resultado ha arrojado a muchos a la pobreza.

También ocurrió en medio de crecientes tensiones entre Israel y el grupo militante de Hezbolá a lo largo de la frontera sur del Líbano.