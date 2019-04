Revelan vínculos de creador de software con Assange

Londres.- La ministra de Interior ecuatoriana dijo que un creador de software sueco que Ecuador afirma que ayudaba a WikiLeaks a chantajear al gobierno sudamericano visitó a Julian Assange en 12 ocasiones mientras estuvo recluido en la embajada de Ecuador en Londres.

La ministra María Paula Romo también dijo que Ola Bini, arrestado el jueves en el aeropuerto de Quito a punto de abordar un vuelo rumbo a Japón con al menos 30 dispositivos de almacenamiento digital, viajó este año a Venezuela al mismo tiempo que el ministro de Exteriores del expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Correa otorgó asilo a Assange en 2012 y ha dirigido una campaña para exponer la corrupción de Lenin Moreno, su sucesor, escogido por él mismo, que se convirtió en adversario.

Un abogado criminal ecuatoriano que dijo que preveía representar a Bini no tenía comentario de momento sobre la detención del sueco. Milton Salazar indicó que no sabía qué cargos, de haberlos, enfrentaba Bini y todavía no se había reunido con él.