Respalda Guaidó paros en sector público

El líder de la Oposición de Venezuela, Juan Guaidó, respaldó el martes una propuesta sindical de ir a un paro para aumentar la presión sobre Nicolás Maduro, que aseguró que lo que llamó una minoría loca opositora sería derrotada.

Guaidó anunció tras una reunión de más de dos horas con los dirigentes de cinco centrales que agrupan a más de 600 sindicatos, que los empleados públicos se sumarán a las acciones de presión contra el Gobierno realizando paros escalonados que serán discutidos en los próximos días.

"Vamos hacia un paro escalonado en la administración pública definitivamente, propuesto por los sindicatos", dijo en una conferencia.

Los dos bandos se medirán nuevamente en las calles porque tanto Guaidó como Maduro llamaron a sus seguidores a manifestarse en todo el país el próximo sábado.

Las tensiones en la nación no cesan desde que el 23 de enero Guaidó, invocando artículos de la Constitución se proclamó Presidente interino de Venezuela, siendo reconocido de inmediato por Estados Unidos y otros países del hemisferio Occidental.

Maduro sostiene que sus adversarios buscan derrocarlo con el apoyo de Washington, al que acusa de querer apoderarse de la riqueza petrolera del país.

El Mandatario niega que exista una crisis humanitaria o un éxodo, aunque Naciones Unidas calcula que 3.4 millones de venezolanos emigraron desde el 2015.

"Volveremos a las calles de toda Venezuela (...), estamos en un proceso irreversible que nos va a llevar a la libertad", dijo Guaidó a reporteros tras reunirse con representantes sindicales más temprano.

"Pensaban (en el Gobierno) que la presión máxima había llegado (...) Sépanlo muy claramente, la presión apenas empieza, la movida social ahora es que va a la calle", agregó aludiendo a la marcha del próximo sábado.

Poco después en un acto por el sexto aniversario del fallecimiento de su mentor, el ex Presidente Hugo Chávez, Maduro llamó a los venezolanos a marchas antiimperialistas también para el 9 de marzo y dijo que Venezuela seguirá en paz este año y los años que están por venir.

"No podemos caer en provocaciones nunca (...) ellos que sigan con sus juegos de muchachos, en sus provocaciones, acá nosotros la patria, acá nosotros el pueblo", sostuvo el Mandatario en la ceremonia transmitida por la televisión estatal.

"Que siga la minoría alocada en su amargura, los vamos a derrotar, tengan la seguridad absoluta".



Es difícil ver rol de Maduro.- EU

El principal enviado de Washington para Venezuela, Elliott Abrams, dijo el martes que era difícil ver un papel para Maduro en la construcción de una "Venezuela democrática".

"Si quería construir una Venezuela democrática, tuvo la oportunidad de hacerlo, pero no lo hizo", dijo Abrams a periodistas. "Es extremadamente difícil ver cómo podría jugar un papel positivo en una elección democrática".

Sin embargo, Abrams sostuvo que, en última instancia, era decisión de los venezolanos decidir el futuro papel de Maduro.

El funcionario también dijo que la imposición de sanciones secundarias contra ciudadanos o entidades no estadounidenses vinculadas al Gobierno de Maduro era claramente una posibilidad, pero aclaró que no se había tomado una decisión al respecto.