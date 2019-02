Prevé EU crecimiento de coalición contra Estado Islámico

Munich.- Estados Unidos prevé que la coalición que lucha contra el grupo Estado Islámico se hará ``más grande y más fuerte" a pesar de la retirada de las fuerzas armadas de Siria, declaró el viernes el secretario de Defensa interino norteamericano.

Pat Shanahan, en su primer viaje al exterior como funcionario, ofreció sus comentarios tras reunirse en Múnich con representantes de los países que tienen presencia militar en Siria e Irak.

``A medida que se acaba el tiempo para la presencia física de soldados estadounidenses en el noreste de Siria, Estados Unidos sigue comprometido con la causa de nuestra coalición, la derrota permanente del EI tanto en el Medio Oriente como en otras regiones``, dijo Shanahan en declaraciones a reporteros.

Estados Unidos tiene unos 2 mil efectivos en Siria y unos 5 mil 200 en Irak.

La decisión del presidente Donald Trump de retirar a los soldados de Siria enfureció a algunos aliados, dejó perplejos a algunos jerarcas militares y llevó al entonces secretario de defensa Jim Mattis a renunciar.

El general Joseph Votel, quien como jefe del Comando Central Estadounidense supervisaba las operaciones contra el EI en Siria e Irak, declaró la semana pasada que no le consultaron a él antes de la decisión de Trump.

En una entrevista con CNN el viernes, Votel incluso dijo que ``esa no sería mi sugerencia militar en ese momento en particular... Francamente, yo no hubiera dado ese consejo".

El EI, dijo Votel, ``todavía tiene líderes, todavía tiene combatientes, todavía tiene colaboradores, todavía tiene recursos, así que nuestra continua presión militar es necesaria para seguir combatiendo contra esa red".

Votel dejará el cargo en los próximos días.

Shanahan aseguró que Estados Unidos ``continuará respaldando la capacidad de nuestros socios de resistir a los vestigios del EI`` aunque no explicó cómo.

Luego una fuente militar norteamericano dijo que Shanahan no habló de un cronograma para la retirada estadounidense de Siria, que según otros funcionarios concluiría en abril. Los demás miembros de la coalición no se quejaron de la retirada pues la consideran una decisión irreversible, dijo la fuente que habló a condición de anonimato.

El encuentro tuvo como tema principal maneras de evitar un vacío de poder en Siria una vez que se retiren las fuerzas estadounidenses, dijo la fuente. Ningún otro país se ha comprometido con mantener fuerzas allí una vez se retiren las norteamericanas, lo que abre la posibilidad de choques entre Turquía, que es miembro de la OTAN, y combatientes respaldados por Estados Unidos llamados las Fuerzas Democráticas Sirias. Turquía considera que los grupos turcos que integran a las FDS son terroristas y una amenaza para Turquía.