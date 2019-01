Prepara UE ultimátum contra Maduro

La Unión Europa (UE) prepara una nueva declaración sobre Venezuela que se espera que vaya en la línea de la posición expresada por países como España o Alemania, favorables a dar un ultimátum a Nicolás Maduro para que convoque elecciones o, de lo contrario, reconocerán a Juan Guaidó como Presidente interino.

Los Embajadores de los 28 países que convocan la UE, reunidos en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la UE, mantuvieron este viernes una reunión para preparar una nueva declaración tras la que emitió en su nombre este miércoles la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, dando apoyo a la Asamblea Nacional venezolana como institución legítima del país.

En ese texto no se daba, no obstante, reconocimiento explícito a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como Mandatario interino del país, tal y como él se había autoproclamado.

"La UE no reconoce Gobiernos, reconoce países", insistió entonces la portavoz de Mogherini, Maja Kocijancic.

En cambio, en la nueva declaración, los países quieren ir más allá ante la evolución de la situación sobre el terreno y se prevé que hagan hincapié en la necesidad de celebrar comicios presidenciales inmediatos en un futuro muy próximo, apuntaron fuentes diplomáticas.

Reconocieron que la idea es que sea un último aviso a Maduro para que convoque esas elecciones, y apuntaron que, en la reunión de hoy, muchos Estados miembros se decantan por reconocer a Guaidó si no se inicia un proceso electoral en Venezuela.

El Ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, afirmó hoy que España ha propuesto que la UE fije plazo temporal concreto, de 8 días, para que Maduro convoque elecciones libres en Venezuela y, caso de no cumplir esta condición, reconozca a Juan Guaidó como presidente interino del país.

Por su parte, el Gobierno alemán exigió hoy la celebración inmediata de elecciones "libres y justas" en Venezuela e indicó que está dispuesto a reconocer de forma provisional a Guaidó mientras se convocan esos comicios.