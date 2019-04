Pierde presidente de Turquía apoyo tras elecciones

Estambul, Turquía— Paso a paso a lo largo de los años, el Presidente Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, buscó asegurarse de que nadie pudiera desafiarlo. Él marginó a los adversarios. Purgó al ejército, a la Policía ya los tribunales. Asustó la prensa. Fortaleció sus poderes en la constitución. Y le prometió a los turcos un futuro económico brillante.

Así que fue una gran sorpresa cuando el resultado de la votación municipal del fin de semana mostró el lunes que el partido de Erdogan no sólo había perdido el control de Ankara, el centro político, sino también de Estambul, el centro comercial del país, su ciudad natal y su antiguo núcleo de apoyo.

Incluso si los resultados no fueran definitivos, representaron el terremoto político más trascendental para sacudir a Erdogan en casi dos décadas de control básicamente incontestado al mando de Turquía, un aliado de la OTAN y un pilar fundamental de la estabilidad en la región.

Lo que fue diferente esta vez fue el rápido deterioro de la economía y una Oposición altamente disciplinada.

Desplegó monitores no sólo para analizar los recuentos de votos, sino también para dormir en bolsas de boletas contables selladas para evitar posibles manipulaciones por parte de miembros del gobernante Partido de Justicia y Desarrollo de Erdogan, el AKP.

"Creemos que no pudieron manipular la elección", dijo Ilayda Kocoglu, de 28 años, vicepresidenta de la sucursal de Estambul del opositor Partido Popular Republicano, o CHP. "No esperaban que estuviéramos tan organizados, o resueltos".

Los resultados no significan que Erdogan, cuyo mandato como Presidente durará cuatro años más, cambie su comportamiento, lo que incluye promover valores religiosos islámicos sobre el secularismo, vínculos más estrechos con Rusia y relaciones más frías con la OTAN. Pero la elección mostró que Erdogan tiene debilidades.

"Es una catástrofe para él", dijo Asli Aydintasbas, miembro principal del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. "Ahora sabemos que no es invencible".

La economía debilitada de Turquía, que se había expandido rápidamente durante años bajo Erdogan, estaba en la cima de las preocupaciones de los votantes, a pesar de las exhortaciones de Erdogan de que los problemas no son suyos. El país cayó en una recesión en marzo. El desempleo supera el 10 por ciento, y hasta el 30 por ciento entre los jóvenes. La lira turca perdió el 28 por ciento de su valor en 2018 y continúa debilitándose. La inflación ha alcanzado el 20 por ciento.

Kocoglu dijo que ella y sus colegas comprendieron, una hora después del cierre de las urnas el domingo por la noche, que estaban observando el cambio más trascendental de Turquía desde que Erdogan tomó el poder. Incluso las áreas más remotas del área metropolitana de Estambul mostraron una derrota para el candidato a alcalde de Erdogan.

Hasta el lunes por la noche, los resultados del Consejo de Altas Elecciones aún no se habían publicado completamente y el partido de Erdogan no había admitido la derrota en Estambul. Pero el conteo mostró al candidato de la Oposición, Ekrem Imamoglu, por delante, con el 99 por ciento de los votos contados.

El Partido Popular Republicano, durante mucho tiempo criticado por la falta de organización, por una vez estaba bien preparado. Imamoglu, un ex alcalde de distrito de 49 años, movilizó a miles de voluntarios para observar la elección en cada urna en el área metropolitana y registrar el recuento en una solicitud especialmente diseñada, lo que le da al partido su propia tabulación independiente.

"Pudimos comparar nuestros números con los de ellos", dijo Kocoglu.

Un momento decisivo llegó a las 9 de la noche. El domingo, cuando Erdogan dio su primer discurso de la noche, reclamando la victoria del AKP en general en las elecciones del distrito municipal. La comisión electoral repentinamente dejó de publicar los resultados de las elecciones en Estambul, al igual que la agencia de noticias semioficial Anadolu, que es ampliamente seguida en las noches de elecciones como la fuente preferida por el Gobierno para los resultados.

El grupo del Presidente ya había visto hacia dónde iba la votación y había detenido el conteo, dijo Ozgur Unluhisarcikli, el director de Ankara para el Fondo Marshall Alemán de los Estados Unidos, un instituto de investigación.

"Se detuvieron para pensar lo que podían hacer", dijo y añadió que incluso hubo discusión sobre algún tipo de intervención.

"Teníamos mucho miedo", dijo Kocoglu. Recordó varias elecciones cuando la comisión electoral había dejado de divulgar los detalles en el recuento, sólo para reanudar más tarde y mostrar un improbable salto a favor del partido gobernante.

Los partidarios de la Oposición dicen que esto sucedió en una elección anterior para alcalde de Ankara, y durante el recuento para el referéndum constitucional de 2017 que otorgó a Erdogan más poderes ejecutivos e incluso en la elección presidencial de junio.

Los esfuerzos del CHP para tabular su propio conteo en 2018 fracasaron cuando el sistema informático de la parte se rompió a mitad del conteo. Su candidato posteriormente admitió la derrota.

Pero esta vez era diferente. Cuando el candidato de Erdogan, Binali Yildirim, ex Primer Ministro, se declaró a sí mismo como el ganador en Estambul, Imamoglu se hizo público de inmediato, anunciando que lideraba la carrera y tenía los registros para probarlo. Hizo 10 declaraciones públicas de su liderazgo durante la noche.

Erdogan es responsable de lo que muchos críticos llaman una presidencia imperial en Turquía. Supervisó una severa represión y la purga del Gobierno después de un fallido intento de golpe militar en 2016 que culpó a un rival en el exilio, Fethullah Gulen, un clérigo que vive en los Estados Unidos. Bajo Erdogan, Turquía también ha sido un destacado carcelero de periodistas.

Pero la dominación de Erdogan como líder de Turquía también se atribuye a su incuestionable talento político y al fracaso del principal partido de la Oposición en presentar buenos candidatos y ampliar su atractivo. Los partidarios de CHP a menudo cuestionaron por qué sus líderes parecían entregar elección tras elección a Erdogan.

La determinación de la Oposición era una cosa, pero el apoyo en toda la sociedad e incluso dentro del propio partido de Erdogan parecía vacilar en la última votación.

"La Oposición se mantuvo firme, y hubo signos de un desencadenamiento público", dijo Unluhisarcikli, describiendo un fuerte apoyo público en Twitter y otras redes sociales.

A las 11:00 horas del domingo, Erdogan apareció en Ankara y reconoció la pérdida de al menos una ciudad ante la Oposición, un gran revés en sí mismo.

Luego, las personas dentro de la sede del partido de Erdogan publicaron capturas de pantalla de monitores de computadora del AKP que mostraban al candidato de la Oposición en Estambul liderando la carrera. Los propios partidarios de Erdogan aparentemente filtraban la información, dijo Aydintasbas en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Erdogan se ha vuelto cada vez más distante a lo largo de los años, rodeado en su vasto palacio presidencial por un círculo cada vez más pequeño de asesores y ministros.

Sin embargo, los analistas políticos no dudaron en tomar la decisión de permitir que los verdaderos resultados de la votación en Estambul se publiquen el lunes por la mañana para proteger su propio legado electoral.

"Erdogan no es un loco; Él es inteligente ", dijo Kocoglu.

Aydintasbas dijo que Erdogan, quien siempre ha obtenido legitimidad de las urnas, habría visto que era imposible alterar el resultado.

"No había una manera real", dijo. "No encontraron la manera de hacerlo sin perder legitimidad".

Otros dijeron que Erdogan conocía los riesgos para la economía si hubiera una disputa sobre la elección o una disputa prolongada. La lira podría caer bruscamente, como lo hizo el verano pasado, con repercusiones drásticas para las empresas y los medios de vida.

Al aceptar el resultado de la elección, Erdogan ha salvado la reputación del sistema electoral turco, que le ha dado legitimidad en los últimos 17 años, dijo Unluhisarcikli.

"Con esta elección, Erdogan ha dispersado las nubes de duda de todas las elecciones pasadas", sentenció.

El alejamiento de Erdogan y su partido en su ciudad natal, un lugar que a menudo describe con amor y emoción, mostró un éxito inesperado de la alianza de la Oposición, que persuadió a los votantes a votar tácticamente, a pesar de sus diferencias.

Los votos de la minoría kurda y de los conservadores descontentos que abandonaron a Erdogan fueron críticos, dijo Aydintasbas, quien ha seguido de cerca la carrera de Erdogan.

Kocoglu dijo que la elección fue una victoria crítica para la Oposición, ya que no hay más elecciones programadas para cuatro años.

"Todavía no puedo creerlo", dijo. "Cuando AKP llegó al poder, estaba en la escuela secundaria. Nunca he visto una victoria".