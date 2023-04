Ofrece Vaticano ayuda en caso de niños ucranianos

Ciudad del Vaticano.- El Papa Francisco declaró que el Vaticano está dispuesto a ayudar a regresar niños ucranianos llevados a Rusia durante la guerra, afirmando que la Santa Sede ya ha mediado en algunos intercambios de prisioneros y hará "todo lo humanamente posible" para reunir a las familias.

"Todos los gestos humanos ayudan. Los gestos de crueldad no ayudan", afirmó el Pontífice en el avión papal cuando regresaba al Vaticano de una visita a Hungría.

Francisco también reveló que está en curso una "misión" de paz secreta. Pero no reveló detalles cuando se le preguntó si habló de iniciativas de paz en los días pasados en sus diálogos con el Primer Ministro húngaro Viktor Orban y con el representante de la Iglesia Rusa Ortodoxa en Hungría.

"Estoy disponible para hacer cualquier cosa", expresó el Papa.

"Hay una misión que no es pública, que está en desarrollo; cuando sea pública hablaré de ella".

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el Presidente ruso Vladimir Putin y contra la comisionada para la infancia de Rusia el mes pasado, acusándolos de crímenes de guerra por sacar a niños de Ucrania. Rusia niega haber cometido ilegalidad alguna, afirmando que solo trasladó a los niños por su propia seguridad.

La semana pasada el Primer Ministro ucraniano Denys Shmyhal se reunió con Francisco en el Vaticano y le pidió ayudar a regresar a los niños ucranianos.

"Le pedí a Su Santidad que nos ayude a regresar a ucranianos, a niños ucranianos que han sido detenidos, arrestados y deportados criminalmente a Rusia", expresó Shmyhal a la Asociación de Prensa Extranjera tras la audiencia.

Francisco recordó que la Santa Sede ha mediado en algunos canjes de prisioneros. Dijo que está dispuesta a aceptar la solicitud ucraniana de reunir a los niños ucranianos con sus familias.

"Los intercambios de prisioneros salieron bien. Creo que también esto podría salir bien, es importante", declaró el Pontífice.

"La Santa Sede está disponible para esto porque es lo correcto. Tenemos que hacer todo lo humanamente posible".

Regresar artefactos a pueblos autóctonos

En otro tema, el Papa Francisco declaró también que hay conversaciones en curso para devolver artefactos en el Museo del Vaticano que pertenecen a pueblos autóctonos de Canadá, y expresó voluntad para devolver otras reliquias que están en la colección del Vaticano según se estudie caso por caso.

"Esto recuerda el Séptimo Mandamiento: Si robas algo, debes devolverlo", dijo en el avión papal.

Recientemente, el Vaticano devolvió a Grecia tres fragmentos del Partenón que estaban en el Museo del Vaticano desde hace dos siglos. El Papa expresó el domingo que las devoluciones son "el gesto correcto" y que cuando ese tipo de devoluciones sean posibles, los museos deben emprenderlas.

"En el caso en que uno pueda devolver algo, si es necesario hacer un gesto, es mejor hacerlo", expresó el Pontífice.

"A veces no se puede, a veces no existen las posibilidades políticas, reales o concretas. Pero en los casos en que se pueden hacer devoluciones, por favor háganlo. Es bueno para todos, así no te acostumbras a poner la mano en el bolsillo del otro".

Sus comentarios a The Associated Press son los primeros sobre el tema, en momentos en que muchos museos de Europa y Norteamérica están reevaluando sus colecciones antropológicas y etnográficas, y cuando aumenta la reflexión sobre el colonialismo en Asia, África y América y la necesidad de devolver artefactos saqueados.