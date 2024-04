Associated Press | Nombra Consejo de transición de Haití nuevo primer ministro Associated Press | Nombra Consejo de transición de Haití nuevo primer ministro Associated Press | Nombra Consejo de transición de Haití nuevo primer ministro

PUERTO PRÍNCIPE, Haití — El recién instalado consejo de transición de Haití eligió el martes al exministro de Deportes Fritz Belizaire como primer ministro del país, mientras avanza en su monumental tarea de tratar de establecer un nuevo gobierno estable en medio de una violencia asfixiante. Belizaire reemplaza a Michel Patrick Boisvert, exministro de Economía y Finanzas y actual primer ministro interino. Belizaire es poco conocido, y algunos miembros del Consejo ni siquiera sabían de él. El consejo de transición de nueve miembros, siete de los cuales tienen derecho a voto, tiene como misión elegir un nuevo primer ministro y un nuevo gabinete en un intento por ayudar a sofocar la violencia de las pandillas que asfixia a la capital de Puerto Príncipe y más allá. Más de 90 mil personas han huido de Puerto Príncipe en el plazo de un mes y, en total, más de 360.000 personas han quedado sin hogar en los últimos años debido a que grupos de pistoleros han arrasado comunidades en territorios rivales. Horas antes, el consejo eligió como su presidente a Edgard Leblanc Fils, excandidato presidencial. "Se trata de una buena elección para un primer ministro", dijo Fils acerca de Belizaire en un breve discurso pronunciado ante cerca de dos docenas de asistentes. "Lo importante para nosotros es esta voluntad, esta determinación de ir más allá de las divisiones, de superar los conflictos y de lograr un consenso". Dijo que el consejo se reunió el día anterior con oficiales del ejército y de la policía para hablar sobre la crisis de seguridad de Haití y de cómo resolverla de la mejor manera. "Reconocemos públicamente el sufrimiento", dijo al hablar de la población. El anuncio de Bélizaire fue una sorpresa. Se oyó un murmullo entre los asistentes cuando Fils anunció que cuatro miembros del consejo con derecho a voto habían elegido a Bélizaire como primer ministro. Leslie Voltaire, uno de los miembros del Consejo con derecho a voto, dijo a The Associated Press, "No lo conozco", cuando se le preguntó si había apoyado a Bélizaire. Bélizaire trabajó como ministro de deportes de Haití durante el segundo período presidencial de René Préval, de 2006 a 2011. "Es una figura desconocida", dijo Robert Fatton, politólogo haitiano de la Universidad de Virginia. "No parece tener su propio electorado. Quizás eso lo convirtió en el probable primer ministro, de manera que diferentes partidos puedan aceptarlo como tal". Louis Gérald Gilles, miembro del Consejo que apoyo a Belizaire, dijo a The Associated Press que el consejo deseaba elegir rápidamente a un primer ministro. "La población haitiana no puede esperar más", dijo. "El tema de la seguridad es esencial para la calma en la sociedad". Tras el breve anuncio, que se realizó cerca de dos horas después del momento en que el evento debía comenzar, el consejo trabajó de nuevo a puertas cerradas para hablar sobre sus opciones para el gabinete. Sin embargo, Voltaire dijo que no esperaba que el consejo anunciara la selección del gabinete el martes. La mayoría que apoyó a Bélizaire como primer ministro estuvo integrada por Fils, el nuevo presidente del Consejo, además de Smith Augustin, Louis Gérald Gilles y Emmanuel Vertilaire. Fatton la calificó como una alianza "improbable": "Ya veremos si puede durar". El consejo de transición actuará como la presidencia del país hasta que pueda organizar elecciones presidenciales poco tiempo antes de desintegrarse, lo que debe ocurrir en febrero de 2026 o antes. Los haitianos tienen opiniones divididas sobre si un gobierno de transición puede ayudar a calmar al atribulado país, cuya capital ha estado bajo asedio desde que las pandillas lanzaron ataques coordinados a partir del 29 de febrero. Los pandilleros quemaron estaciones de policía, abrieron fuego contra el principal aeropuerto internacional, que sigue cerrado desde marzo, e irrumpieron en las dos mayores prisiones de Haití, liberando a más de 4 mil reos. El principal puerto marítimo del país también permanece paralizado en gran medida por la violencia de las pandillas. Sin embargo, una cosa es cierta: los haitianos desean seguridad. "Los haitianos están muy impacientes ahora mismo. Quieren ver resultados", dijo Fatton. Se espera que el consejo apoye el despliegue de una fuerza policiaca keniana, respaldado por la ONU, para ayudar a combatir a las pandillas, aunque no se sabe cuándo podría ocurrir. El ex primer ministro Ariel Henry se encontraba en un viaje oficial a ese país del este de África cuando comenzaron los ataques coordinados de las pandillas, y desde entonces no ha podido volver a Haití. Presentó su renuncia la semana pasada.