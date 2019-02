Mujer que se tiró de puente con niño se suicidó por deudas: Alcalde

Ibagué, Colombia— Una mujer, identificada como Jessy Paola Moreno Cruz, cometió suicidio y homicidio de su hijo May Nicolás, de 10 años, al lanzarse de un puente en la comunidad de Ibagué, Colombia. Esto, según el alcalde de la ciudad, fue derivado del endeudamiento de la madre con el sistema de cobros y extorsiones denominado gota a gota.

El presidente municipal de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, declaró que “dos de los casos que ocurrieron recientemente (de suicidio) tuvieron que ver con deudas, con algo monstruoso que ocurre en Colombia y es el 'gota a gota'. Esta madre soltera estaba desesperada ante la presión de las deudas”.

'El gota a gota se convirtió en una situación terrible, porque no solamente extorsiona a la gente, no solamente le roba todo su trabajo, no solamente lo intimida, lo chantajea, lo amenaza de muerte, e inclusive termina haciéndole daño o costándole la vida a la persona que tiene esos préstamos. Entonces esta señora madre soltera desafortunadamente estaba desesperada ante la presión por estas deudas, y pues tenemos este horrible problema que se nos acaba de presentar”, dijo Jaramillo conforme a la investigación.

Medios locales informan que Moreno Cruz sólo tenía ingresos de ventas por catálogo y que atravesaba una mala temporada económica.

Cabe mencionar que el método gota a gota fue detectado por autoridades de la CDMX como un ejercicio regular en colonias populares de la alcaldía Cuauhtémoc; en los casos detectados, las investigaciones revelan que éstos, son orquestados por extranjeros, principalmente colombianos.