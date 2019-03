Magnate busca la Presidencia de Uruguay

Buenos Aires— "¿Quién es Juan Sartori?", preguntaba un spot publicitario en Uruguay a finales del año pasado. Unos meses después otro comercial respondía "Yo soy Juan Sartori", aunque el nombre no le decía mucho a nadie.

El hombre en mención es un multimillonario de 37 años, sin pasado político que es precandidato del tradicionalísimo Partido Nacional para las elecciones presidenciales de ese país.

Para algunos analistas, una figura como la de Juan Sartori es una rareza en Uruguay.

Desde los 12 años se mudó a vivir a Europa y nunca ha votado en su país; es dueño de un club de futbol inglés, de grandes campos, y está casado con la hija del dueño del club Mónaco.

"En una tercera etapa de su campaña apareció diciendo 'Yo soy Juan Sartori. Cuento contigo, cuentas conmigo' y se fue a una gira donde no planteó ideas sino que dijo que quería escuchar a la gente para construir lo que ha lanzado como el Plan de Todos; eso que es tan típico en otros países de América Latina, en el Uruguay es completamente exótico", analizó el politólogo Gerardo Caetano.

Analistas de la Universidad de la República consideraron que Sartori tiene pocas posibilidades de ganar la contienda interna de su partido.

Sin embargo, aún puede haber sorpresas y ésta se trata, de acuerdo al doctor en ciencia política Antonio Cardarello, de la primera elección en la que hay incertidumbre desde 1999.

El próximo 27 de octubre los uruguayos irán a las urnas para elegir al sucesor de Tabaré Vázquez, quien atraviesa uno de los niveles de aceptación más bajos durante su carrera política, lo que abre la posibilidad de que la coalición de izquierda el Frente Amplio pierda el poder que ha retenido en los últimos 15 años.

Otra de las particularidades de los comicios de este año es el resurgimiento del ex Presidente Julio María Sanguinetti, quien es precandidato del Partido Colorado y que a sus 83 años buscará volver al poder por tercera ocasión.

En Uruguay, coincidieron ambos investigadores, los partidos políticos no tienen posturas ideológicas radicales, no son ni tan de derecha ni tan de izquierda.

En ese contexto lo que resalta es que hay una posibilidad real de la alternancia y, sobre todo, que el próximo Presidente difícilmente logrará conseguir la mayoría legislativa.

"El Frente Amplio está de cara al escenario electoral más difícil en los últimos 15 años pero gane quien gane la elección, el próximo Gobierno es muy probable que va a tener que coaligar fuerzas en el Parlamento, lo que no sucedió en los últimos 34 años después de la dictadura", detalló Caetano.

En 2004 Tabaré Vázquez llevó al Frente Amplio a la Presidencia y hoy existe la posibilidad de que bajo su mismo liderazgo él de fin a una era para su partido.