Lluvia será más común que nieve en el Ártico

Canadá.- Más lluvia que nieve caerá sobre el Ártico décadas antes de lo estimado debido al calentamiento global, señala un estudio liderado por la Universidad de Manitoba (UM), ubicada en Canadá.

La transición comenzará en distintos momentos, según la estación y la región. En otoño, por ejemplo, podría comenzar entre el año 2050 y el 2080, de acuerdo con proyecciones de nuevos modelos climáticos desarrollados para esta investigación. Los antiguos instrumentos proyectaban que ocurriría entre el 2070 y el 2090.

Lo anterior se debe al rápido calentamiento del Ártico, a la pérdida de hielo marino y a la transferencia de calor desde el Ecuador hacia los polos a través del océano y de la atmósfera, apunta el estudio en "Nature Communications".

"Las personas podrían decir: 'bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo?'. Bueno, esto te va a afectar y, de hecho, te está afectando ahora", indicó Michelle McCrystall, autora principal del estudio y posdoctorante en la UM.

"Lo que la gente necesita entender es que vivimos en una sociedad global donde todo está interconectado y eso es verdad para el clima. Tenemos un clima global, así que lo que pasa en una región afectará lo que pasa en todos lados".

Se tiene previsto que como consecuencia de dicha transición se reduzca la cobertura de nieve, lo que exacerbaría el calentamiento a nivel mundial por cambios en el albedo, que se refiere a la reflexión de la energía solar hacia el espacio gracias a las nubes y la nieve.

También se descongelaría el permafrost (la capa de suelo que suele estar congelada permanentemente), se liberaría metano del suelo y aumentarían las inundaciones por el desbordamiento de ríos. Además, podrían suceder eventos catastróficos de muerte por inanición en caribúes, renos y bueyes almizcleros, alertó Bruce Forbes, investigador de la Universidad de Lapland, localizada en Finlandia.

Al formarse gruesas capas de hielo, podrían ser impenetrables para los animales, por lo que se quedarían sin poder acceder al forraje del que se alimentan."Cuando hablamos de esto sucediendo en el 2100, parece que falta mucho tiempo, pero sólo son 80 años. Esa es la próxima generación. Y si continuamos con la trayectoria en la que vamos, muchos problemas podrían suceder incluso más rápido de lo que proyectábamos", enfatizó McCrystall.

Los científicos destacaron que si el aumento de la temperatura del planeta se mantiene por debajo de los 1.5 grados centígrados, la transición de nieve a lluvia podría no ocurrir en algunas partes del Ártico. Sin embargo, si se alcanzan los 3 grados centígrados para finales de este siglo, consideran que seguramente sí ocurrirá.

El estudio "New climate models reveal faster and larger increases in Arctic precipitation than previously projected" contó con la participación de investigadores del University College London y de la Universidad de Exeter, ambas en el Reino Unido, y de la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos.