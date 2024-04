Piden China e Indonesia cese al fuego en Gaza

YAKARTA, Indonesia — Los ministros chino e indonesio de Exteriores pidieron el jueves un cese al fuego inmediato y duradero en Gaza tras una reunión en Yakarta, y condenaron el coste humanitario de una guerra que ha matado a decenas de miles de palestinos.

La ministra indonesia de Exteriores, Retno Marsudi, dijo a los periodistas que los dos países comparten la misma opinión sobre la importancia de un cese el fuego y de resolver el conflicto a través de una solución de dos estados.

“Estoy segura de que China utilizaría su influencia para impedir una escalada”, dijo Marsudi. China e Indonesia, añadió, “también apoyarían plenamente la membresía de Palestina en Naciones Unidas”.

El encuentro se celebró en la segunda jornada de una gira de seis días en la que el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, también visitará Papúa Nueva Guinea y Camboya.

Wang reprochó a Estados Unidos que bloqueara resoluciones sobre un cese el fuego en Naciones Unidas.

“El conflicto en Gaza ha durado medio año y ha causado una inusual tragedia humanitaria en el siglo XXI. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respondió a la llamada de la comunidad internacional y siguió revisando el borrador de resolución sobre el cese el fuego en Gaza, pero fue vetado de forma reiterada por Estados Unidos”, dijo Wang a la prensa.

Estados Unidos vetó varias propuestas de resolución del Consejo de Seguridad porque no asociaban directamente el cese el fuego con la liberación de los rehenes israelíes ni condenaban el ataque de Hamás que provocó la guerra. Más tarde permitió que se aprobara una resolución al abstenerse a finales de marzo.

Las autoridades estadounidenses han alegado que el cese el fuego y la liberación de rehenes van unidos, mientras que Rusia, China y muchos otros miembros del consejo eran partidarios de peticiones incondicionales de un cese el fuego.

“Esta vez, Estados Unidos no osó oponerse a la moral internacional y decidió abstenerse. Sin embargo, Estados Unidos afirmó que esta resolución no era vinculante”, dijo Wang. “A ojos de Estados Unidos, el derecho internacional parece ser una herramienta que puede utilizarse siempre que le resulte útil y descartarse cuando no quiere utilizarla”.

Los dos ministros también hablaron sobre la relación económica de sus países y el Mar de China Meridional.

China es el socio comercial más importante de Indonesia, un comercio que alcanza más de 127.000 millones de dólares. China también forma parte de los principales inversionistas extranjeros de Indonesia, con un flujo de inversión de más de 7.400 millones de dólares en 2023.

Más tarde el jueves, Wang tenía previsto reunirse con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, y el presidente electo, Prabowo Subianto, que ahora es ministro de Defensa.