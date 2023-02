Globo avistado sobre EU era para investigación civil, dice China

Beijing.- China aseguró el viernes que un globo que Estados Unidos sospecha que realizaba tareas de espionaje era una “aeronave” civil utilizada con fines de investigación, principalmente meteorológica, y que “se desvió mucho de su rumbo previsto” debido a los vientos. El hallazgo elevó el ya alto nivel de tensión entre Beijing y Washington.

El Pentágono dijo que decidió no derribar el globo, que estaba sobrevolando lugares potencialmente delicados, por temor a las heridas que pudiera causar a la gente en tierra.

PUBLICIDAD

Los informes salieron a la luz en momentos que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, prevé realizar su primer viaje a Beijing este fin de semana. No ha habido anuncio formal de la visita y en principio no estaba claro si el descubrimiento del globo afectaría sus planes de viaje. La vocera del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, dijo el viernes que no tenía información al respecto.

Blinken sería el funcionario de mayor jerarquía del gobierno del presidente Joe Biden que visita China. Su misión sería mitigar un fuerte deterioro de las relaciones bilaterales, con disputas comerciales y una posición cada vez más agresiva de Beijing hacia Taiwán y el Mar de China Meridional.

En un comunicado publicado el viernes, el ministerio de Asuntos Exteriores de China aseguró que el globo era una aeronave civil utilizada principalmente para la investigación meteorológica. Según el Ministerio, el globo tenía una capacidad de “autodirección” limitada y que “se desvió mucho de su rumbo previsto” debido a los vientos.

“La parte china lamenta la entrada involuntaria de la aeronave en el espacio aéreo estadounidense debido a fuerza mayor”, agregó el comunicado, citando un término legal utilizado para referirse a eventos fuera de control.

El jueves, un alto funcionario de Defensa de Estados Unidos dijo a los reporteros en el Pentágono que el gobierno tiene “mucha seguridad” de que se trataba de un globo chino a gran altitud y que estaba sobrevolando lugares delicados para recopilar información.

Uno de los sitios donde se avistó fue en Montana, que alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares del país, en la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea. El funcionario habló bajo condición de anonimato para tratar información delicada.

El oficial de la Defensa dijo que se ha determinado que el globo es de valor “limitado” en cuanto a proporcionar información que no se pudiera obtener por medio de satélites espía y otras tecnologías.

No estaba claro qué sucederá con el globo si no es derribado.

El secretario de prensa del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder, dijo el jueves que se ha visto una actividad similar con globos en los últimos años y que el gobierno ha tomado medidas para garantizar que no sea robada información confidencial.

Dijo que el globo viajaba muy por encima de la altura a la que vuelan los aviones comerciales y que no representaba una amenaza para las personas en tierra.

El presidente Joe Biden fue informado del asunto y pidió a los mandos militares que le presentaran opciones, según un alto funcionario de la administración, que tampoco estaba autorizado a revelar públicamente información confidencial. El alto funcionario de Defensa dijo que Estados Unidos preparó aviones de combate, incluidos cazas F-22, para derribar el globo si reciben esa orden.

El secretario de la Defensa, Lloyd Austin, y el general del Ejército Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, desaconsejaron emprender una “acción kinética” debido a los riesgos para la seguridad de las personas sobre el terreno. Biden aceptó esa recomendación.

A pesar de que el globo estaba sobre una zona escasamente poblada de Montana, su tamaño crearía un campo de escombros lo suficientemente grande como para poner en riesgo a las personas.

El funcionario de defensa no especificó el tamaño del globo, pero dijo que los pilotos comerciales podrían verlo desde sus cabinas.

El globo fue reportado por primera vez por NBC News.

The diario Billings Gazette tomó fotos de un gran globo blanco flotando sobre la zona. Se podía ver entrando y saliendo de las nubes y tenía lo que parecía ser un panel solar colgando del fondo, dijo el fotógrafo de Gazette Larry Mayer.

El descubrimiento del globo se suma a las preocupaciones de seguridad nacional entre los legisladores estadounidenses sobre la influencia de China en Estados Unidos, que van desde la prevalencia de la popular app para celulares TikTok hasta las compras de tierras de cultivo estadounidenses.

Las tensiones con China son particularmente altas en numerosos temas, que van desde Taiwán y el Mar de China Meridional hasta los derechos humanos en la región occidental china de Xinjiang y la represión emprendida contra los activistas por la democracia en Hong Kong. No menos importantes en esa lista de asuntos delicados son el apoyo tácito de China a la invasión rusa de Ucrania, su negativa a controlar el creciente programa de misiles balísticos en Corea del Norte y las disputas en curso sobre comercio y tecnología.