Evitan EU y China aumento de tensiones en cumbre virtual

New York.- La reunión virtual entre el presidente Biden y el líder de China, Xi Jinping, no produjo avances en una relación que se ha precipitado peligrosamente. Esa no era la intención.

En cambio, los dos líderes buscaron evitar que las muchas disputas entre los dos países se convirtieran en un conflicto más amplio. Si pueden traducir sus palabras en una especie de distensión, sería un éxito diplomático.

"Me parece claro que necesitamos establecer algunas barreras de seguridad de sentido común", dijo Biden a Xi en los comentarios de apertura, hablando sobre lo que equivalía a una llamada de Zoom desde la Sala Roosevelt en la Casa Blanca y el Gran Salón del Pueblo de Beijing.

Xi, por su parte, llamó a Biden "mi viejo amigo" y utilizó una metáfora náutica, comparando los dos países con barcos que deben navegar juntos por el viento y las olas del océano sin chocar.

Sin embargo, burbujeando bajo la superficie, había una acritud que podría resultar difícil de resolver.

Al final de tres horas y media de conversaciones, los dos ni siquiera improvisaron el tipo de declaración conjunta que típicamente ha marcado las cumbres entre Estados Unidos y China durante décadas. La última reunión de Xi con un presidente estadounidense, Donald J. Trump, en 2019, también terminó sin una declaración conjunta, lo que marca el deterioro de los lazos.

La reunión tampoco terminó con ningún acuerdo para que grupos de funcionarios de ambos lados mantuvieran más conversaciones sobre cuestiones nucleares estratégicas y conflictos en el ciberespacio, como lo hizo Biden en su cumbre en junio pasado con otro rival geopolítico pendenciero, el presidente Vladimir V. Putin, de Rusia.

"No esperábamos un gran avance", dijo un alto funcionario de la administración a los periodistas poco después de que terminaran las conversaciones con Xi. "No hubo ninguno".

En cambio, las dos partes emitieron sus propias declaraciones, cada una de las cuales enfatizó los puntos de controversia de largo tiempo atrás. Se trataba de catálogos de agravios mutuos que ofrecían poco margen para el compromiso.