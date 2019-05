¿Es la guerra EU-Irán crisis o circo?

Nueva York— Los tambores de guerra están sonando en todo el Medio Oriente, impulsados por la Administración Trump, así como por los disputados ataques contra los petroleros de Arabia Saudita y un oleoducto. Pero Rohile Gharaibeh, un prominente político y columnista jordano, lo ha visto todo con una mezcla de desdén y cansancio exasperado.

"Un circo", dijo Gharaibeh en una entrevista telefónica, describiendo los eventos recientes como poco más que un espectáculo con múltiples actores extranjeros en el escenario. "La aplicación de más presiones sobre Irán no es más que un engaño".

Mientras la Administración de Trump se alza contra Irán, con lo que muchos ven como ecos alarmantes de la acumulación de la Guerra de Irak en 2003, la gente de todo el mundo árabe está tratando de averiguar qué tan preocupados deberían estar. En entrevistas, escritores, empresarios y exiliados expresaron temor de una guerra potencialmente terrible entre los Estados Unidos e Irán que, desde el asedio de la embajada de 1979 en Teherán, se ha estado gestando.

Pero también se han acostumbrado a un Presidente estadounidense que a menudo prefiere el bombardeo por encima de la diplomacia como una herramienta de negociación, pero finalmente retrocede.

"Si tuviéramos que creer todo lo que Trump ha dicho durante los últimos tres años, habría habido una guerra con China, Corea del Norte y México", dijo Joseph Fahim, un crítico de cine egipcio. "El chico es una broma, no es serio. No sabemos si estas amenazas son algo en lo que creer, o simplemente otra de sus muchas acrobacias ".

En el Líbano, Rami G. Khouri, un académico de la American University en Beirut, habló desde la terraza de su apartamento, que mira hacia el Mediterráneo. "Estoy esperando que salgan misiles estadounidenses por el horizonte", dijo con ironía.

En la capital qatarí de Doha, un hombre de negocios, Farhad Sayed, acababa de terminar su última cena, su última comida antes de comenzar el ayuno diario del Ramadán al amanecer. "Esto puede llevar a algo pequeño", dijo sarcásticamente.

Sin embargo, debajo de las bromas y el escepticismo hay una preocupación creciente de que la escalada de enfrentamientos pueda ser la excepción a la regla, el momento en que las tácticas del Presidente Donald Trump accidentalmente inclinan a Estados Unidos y al Medio Oriente a una guerra no deseada.

"¿Podría escalar, convertirse en algo en toda regla?", Dijo Fahim. "Tal vez."

Esas tensiones ya se están sintiendo en partes de la Península Arábiga. La madrugada del jueves, enormes explosiones sacudieron la capital yemení, Sanaa, cuando aviones de combate de la coalición liderada por los saudíes llevaron a cabo una ola de ataques aéreos contra objetivos vinculados a los rebeldes hutíes alineados con Irán que controlan la mayor parte del norte de Yemen.

Los ataques aéreos se produjeron dos días después de que los Hutíes asumieran la responsabilidad del ataque al oleoducto en Arabia Saudita, el principal rival de Irán en la región y, con los Emiratos Árabes Unidos e Israel, el principal partidario de la postura de agrasión ascendente de la Administración Trump contra Irán.

El Ministerio de Salud de Yemen dijo que seis personas murieron en los ataques aéreos del jueves, entre ellos cuatro niños. Los oficiales hutíes distribuyeron imágenes gráficas de niños sangrantes y cubiertos de polvo que yacían en camas de hospital.

En un editorial publicado el jueves, Arab News, el principal periódico en idioma saudí, dijo que los próximos golpes deberían apuntar a Teherán.

"Nuestro punto de vista es que deben ser duramente golpeados", dijo el periódico, que a menudo refleja la posición oficial de Arabia Saudita. "Si bien la guerra es siempre un último recurso, una respuesta internacional es una necesidad para frenar la intromisión iraní".

El enfoque de Trump hacia Irán, creado principalmente por su asesor de seguridad nacional, John R. Bolton, es "lo único que ha acertado al 100%", dijo Mohammed Alyahya, editor en jefe de Al-Arabiya, una empresa saudí. Canal de noticias basado en Dubai.

"Los iraníes querían esperar a Trump", dijo Alyahya. Pero cuando el Presidente se impuso asfixiando las sanciones petroleras, "se dieron cuenta de que no podían esperar. Es por eso que estamos viendo este frenesí de actividad en el Golfo".

"Lo que realmente enferma es ver a las personas que defienden a Irán en Occidente inventar excusas", agregó, y destacó el apoyo de Irán al Presidente Bashar Assad en Siria. "Algunas de las cosas que escuchas de los críticos de Trump harían temblar a un sirio que perdió a su familia".

Bruce Riedel, un ex funcionario de la Agencia Central de Inteligencia ahora en la Brookings Institution, dijo que el aparente apetito de Arabia Saudita por la confrontación con Irán contrastaba con su liderazgo anterior.

El Gobernante anterior, el rey Abdullah, era muy reacio al conflicto abierto, incluso hasta el punto de ofuscar la responsabilidad iraní por el ataque terrorista Khobar Towers de 1996, que mató a 19 miembros del personal de la Fuerza Aérea de los EU (En última instancia, los Estados Unidos concluyeron que Irán era responsable.)

Pero bajo el príncipe heredero Mohammed bin Salman, el Gobernante saudí de facto mientras su anciano padre se sienta en el trono, "les gusta la confrontación", dijo Riedel.

Dijo que en un ostentoso portento, el año pasado apareció en línea un video animado que representa al príncipe heredero, a menudo referido por sus iniciales MBS, que encabeza una invasión saudí de Irán. "Si ese video es una idea del pensamiento de MBS, todos deberíamos estar muy preocupados", agregó Riedel.

Declaraciones intransigentes de la Casa Blanca y la repentina profusión de incidentes como el misterioso ataque del domingo a dos petroleros sauditas, han avivado los temores de que Trump y sus ayudantes están tratando de preparar un caso para la guerra, al igual que lo hizo la Administración Bush. Antes de la invasión de Irak en 2003.

Al mismo tiempo, muchos árabes sienten que es necesario contrarrestar el expansionismo iraní. A través de alianzas con grupos armados locales, o mediante el contrabando de armas y dinero, Teherán ha extendido constantemente su presencia en toda la región durante los últimos 15 años. Su arco de influencia recorre Irak, Siria, Líbano, Gaza y Yemen.

"Irán ha creado la atmósfera para este belicismo", dijo Monalisa Freiha, editora del periódico an-Nahar en el Líbano. Pero, agregó, tenía poca fe en que el enfoque de Trump resultaría exitoso contra la agresión iraní.

"No veo una guerra calculada en el horizonte", dijo. "Pero el error de cálculo es posible en cualquier momento".

Khaled al-Sharif sabe sobre el fin brusco de la política de los Estados Unidos. Un rebelde libio anti-Gadhafi, fue arrestado en Pakistán en 2003 y estuvo detenido durante dos años en un calabozo de la CIA en Afganistán, donde, según dice, sufrió una tortura que lo dejó con problemas de salud mental persistentes.

Muchos libios recibieron con beneplácito el apoyo militar de los Estados Unidos a la revolución que derrocó al dictador de Libia, Moammar Gadhafi, en 2011, dijo al-Sharif. Pero desde entonces, ha sido difícil decir cuándo Washington podría favorecer la democracia, como pretende hacerlo en Irán, y cuándo se mantendrá directamente en manos de autócratas, como Arabia Saudita o Egipto.

"Este problema con Irán se remonta a décadas", dijo. "Ahora se trata de dinero: Trump está cerca de los países del Golfo porque quiere ganar dinero con ellos".

Las tensiones actuales probablemente no conduzcan a la guerra, agregó, "pero tampoco conducirán a la paz. Necesitamos encontrar soluciones políticas ".

Gharaibeh, el político y columnista jordano, dijo que, como tantas veces antes, la mayoría de los árabes habían sido reducidos al papel de extras o espectadores en una producción elaborada organizada por grandes potencias extranjeras.

Y como tantas veces antes, agregó, "terminarán pagando el costo de la misma".