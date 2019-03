Empresas de Gran Bretaña le declaran la guerra al Brexit

Londres.- Ingenieros de software, emprendedores y gerentes de producción se reúnen en pequeños grupos, lanzan ideas y escriben propuestas que pegan a un muro. El líder del proyecto los exhorta a que ``piensen en productos relacionados con estos temas".

No se trata de un startup ni tratan de vender nada. Son un grupo de voluntarios de la industria tecnológica de Londres que están planificando portales para oponerse al Brexit, como se denomina a la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, un proceso que está sumergido en un caos. Esperan presionar a los políticos para que le den a la gente la oportunidad de votar de nuevo. Si bien el grupo es pequeño, su incursión en la política refleja la preocupación que hay entre el empresariado por el impacto que pueden tener las tarifas a la importación y exportación y los controles en la frontera.

``Nunca me dediqué a la política", dice el inversionista alemán Andreas Cser. Vive desde hace años en Londres y se unió a este grupo, Tech For U.K. (Tecnología para el Reino Unido), después de darse cuenta de que Brexit haría que los extranjeros no fuesen tan bienvenidos y expuso ``la incompetencia y la total hipocresía política" de sus líderes.

Cser, cuya firma, Automat Ventures, invierte en empresas que usan la inteligencia artificial, ayudó a conectar Tech for U.K. con científicos de la computación. ``Sabemos cómo lanzar productos tecnológicos" y cómo hacerlos crecer, indicó

Desde su lanzamiento el año pasado, Tech For U.K. creó una docena de portales para aparatos portátiles que ayudan a los usuarios a enviar automáticamente a los políticos mensajes contra el Brexit, mediante tarjetas o hablados, promoviendo los beneficios de la UE. Voluntarios donan su tiempo y el grupo recibe algunos aportes de otras organizaciones opuestas al Brexit, como Best For Britain, que examina las herramientas digitales antes de que sean puestas a disposición de la gente. La más reciente, lanzada durante el fin de semana, permite que los usuarios de Facebook e Instagram incorporen un botón ``Frenemos el Brexit" a sus fotos y videos.

Gran Bretaña debía salirse de la UE el viernes, pero el proceso se está demorando porque el Parlamento rechazó el acuerdo que la primera ministra Theresa May negoció con la UE.

Uno de los objetivos del grupo es promover un segundo referendo sobre el Brexit. Esa propuesta no tiene suficiente apoyo en el Parlamento, pero se anuncia una marcha multitudinaria para el sábado que hace pensar que la idea está ganando terreno. Una solicitud online de un académico retirado se hizo viral la semana pasada y recibió 5,6 millones de firmas a favor de quedarse en la UE.

Tech For U.K. ``le apunta a quienes podrían estar dispuestos a cambiar de parecer", dijo Kiyana Ketebi, fundadora de una consultora sobre inteligencia artificial.

``Nos enfocamos en distintas categorías de personas y tratamos de motivarlas", agregó James Tabor, fundador de otro startup. ``Queremos concientizar a la gente".

Katebi ayudó a producir el primer portal del grupo, MyEU.uk, que le muestra a la gente los proyectos financiados por la UE en sus barrios. El portal recibió 100 mil visitas en sus dos primeros días tras su lanzamiento en septiembre.

Otro sitio, Finalsay.app, permite a los residentes en Gran Bretaña dejar mensajes de voz a sus parlamentarios expresando su oposición al Brexit. Hey MP! envía automáticamente mensajes a los legisladores pidiendo una nueva votación.

Can I Move to Barcelona explica a la gente lo sencillo que es desplazarse por los países del bloque, un beneficio que seguramente desaparecería si Gran Bretaña se va de la UE.

``La idea es preguntarle a la gente, ¿realmente quieren esto?", y mostrarle cómo los afectaría Brexit, dijo Mike Butcher, cofundador de Tech For U.K.

Indicó que unas 200 o 300 personas colaboran con el grupo. Trabajan en sus proyectos por la noche y los fines de semana, y colaboran a la distancia.

El grupo dice que usa la tecnología para contrarrestar la información falsa que circuló antes del referendo del 2016 acerca de la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea.

Paralelamente, también han proliferado numerosos grupos online a favor de la salida de la UE, con nombres como Get Britain Out (Saquen a Gran Bretaña) y Stand Up 4 Brexit (Apoye al Brexit).

Más de mil 100 ejecutivos del campo tecnológico basados en el Reino Unido firmaron una carta abierta de Tech For U.K. en mayo del año pasado en la que se advertía acerca del peligro de hacer que resulte más difícil captar talento y financiación de Europa.