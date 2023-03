Despliega Rusia armas avanzadas en bombardeos masivos contra Ucrania

The New York Times The New York Times

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Kiev.- Rusia lanzó este jueves su mayor ataque aéreo en semanas, golpeando objetivos en toda Ucrania con un complejo bombardeo de armas, incluidos sus misiles hipersónicos más nuevos, en lo que dijo fue una represalia por una incursión la semana pasada de un grupo armado proucraniano en la región de Briansk de Rusia. Poniendo fin a semanas de relativa calma en Kiev y otras ciudades, los ataques mataron al menos a nueve personas en todo el país, cortaron el suministro eléctrico en varias áreas y dañaron tres plantas eléctricas, dijeron funcionarios ucranianos. Los ataques incluyeron seis de los nuevos misiles hipersónicos conocidos como Kinzhals o Dagas, la mayoría que Rusia ha usado en una sola ola desde que comenzó la guerra hace un año, según la Fuerza Aérea de Ucrania. PUBLICIDAD De los 81 misiles disparados durante la noche y la mañana, 47 alcanzaron objetivos, dijo Ucrania. Esa es una proporción mucho más alta de ataques a misiles disparados que lo que Rusia ha logrado en los bombardeos en los últimos meses. Aquí están los últimos desarrollos: Cinco personas murieron en sus casas cuando un cohete cayó en una zona residencial en la región occidental de Lviv, en la frontera con Polonia, y una persona murió en la región de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, dijeron funcionarios locales. Al norte, en la región de Kharkiv, cerca de la frontera con Rusia, 15 misiles alcanzaron infraestructura y un edificio residencial, dijo el jefe de la administración militar de la región en Telegram. Tres personas también murieron en los bombardeos rusos en la ciudad sureña de Kherson, dijeron las autoridades.

En la capital, Kiev, dos grandes explosiones con una hora de diferencia hirieron al menos a dos residentes y enviaron una columna de humo negro desde el centro de la ciudad, que sacudió las ventanas y envolvió los automóviles en llamas. Al parecer, al menos un misil hipersónico golpeó la capital, dijo un funcionario en Kiev.

El jefe de la agencia nuclear de las Naciones Unidas emitió una súplica apasionada después de que los ataques aislaron temporalmente la planta nuclear de Zaporizhzhia en Ucrania, ocupada por Rusia, de las líneas eléctricas externas y la obligaron a cambiar a generadores diesel. Fue la sexta vez que la planta tuvo que pasar a su suministro de energía de emergencia desde que comenzó la guerra, dijo el funcionario, Rafael Mariano Grossi. “Si permitimos que esto continúe una y otra vez, algún día se nos acabará la suerte”, dijo, refiriéndose a la posibilidad de un accidente nuclear.

El partido gobernante de Georgia, ante la creciente presión de los manifestantes, dijo este jueves que había decidido retirar la legislación propuesta sobre “agentes extranjeros”. Los críticos dijeron que el proyecto de ley imitaba una ley rusa utilizada por el Kremlin para frustrar los medios de comunicación de la oposición y la sociedad civil. PUBLICIDAD