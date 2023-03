Informe de inteligencia indica que grupo proucraniano saboteó oleoductos

Washington.- Nueva inteligencia revisada por funcionarios estadounidenses sugiere que un grupo proucraniano llevó a cabo el ataque a los oleoductos Nord Stream el año pasado, un paso hacia la determinación de la responsabilidad de un acto de sabotaje que ha confundido a los investigadores en ambos lados del Atlántico durante meses.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que no tenían evidencia de que el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania o sus principales lugartenientes estuvieran involucrados en la operación, o que los perpetradores actuaran bajo la dirección de algún funcionario del gobierno ucraniano.

El descarado ataque a los oleoductos de gas natural, que unen a Rusia con Europa Occidental, alimentó la especulación pública sobre quién tuvo la culpa, desde Moscú a Kiev y de Londres a Washington, y sigue siendo uno de los misterios sin resolver más importantes del año de la guerra de Rusia en Ucrania.

Algunos funcionarios han considerado que Ucrania y sus aliados tienen el motivo potencial más lógico para atacar los oleoductos. Se han opuesto al proyecto durante años, llamándolo una amenaza a la seguridad nacional porque permitiría a Rusia vender gas más fácilmente a Europa. Funcionarios del gobierno y de inteligencia militar ucranianos dicen que no tuvieron ningún papel en el ataque y no saben quién lo llevó a cabo.

Los funcionarios estadounidenses dijeron que había mucho que no sabían sobre los perpetradores y sus afiliaciones. La revisión de la inteligencia recopilada recientemente sugiere que eran opositores del presidente Vladimir V. Putin de Rusia, pero no especifica quién dirigió o pagó la operación. Los funcionarios estadounidenses se negaron a revelar la naturaleza de la inteligencia, cómo se obtuvo o cualquier detalle de la solidez de la evidencia que contiene. Han dicho que no hay conclusiones firmes al respecto, lo que deja abierta la posibilidad de que la operación haya sido realizada fuera de los libros por una fuerza delegada con conexiones con el gobierno ucraniano o sus servicios de seguridad.

Algunas especulaciones iniciales de Estados Unidos y Europa se centraron en la posible culpabilidad de Rusia, especialmente dada su destreza en las operaciones submarinas, aunque no está claro qué motivación tendría el Kremlin para sabotear los oleoductos dado que han sido una importante fuente de ingresos y un medio para que Moscú ejercer influencia sobre Europa. Una estimación puso el costo de reparar las tuberías a partir de alrededor de 500 millones de dólares. Los funcionarios estadounidenses dicen que no han encontrado ninguna evidencia de la participación del gobierno ruso en el ataque.

Los funcionarios que revisaron la inteligencia dijeron que creían que los saboteadores probablemente eran ciudadanos ucranianos o rusos, o alguna combinación de ambos. Funcionarios estadounidenses dijeron que no hubo ciudadanos estadounidenses o británicos involucrados.

Los oleoductos fueron destrozados por explosiones en aguas profundas en septiembre, en lo que los funcionarios estadounidenses describieron en ese momento como un acto de sabotaje. Los funcionarios europeos han dicho públicamente que creen que la operación que apuntó a Nord Stream probablemente fue patrocinada por el estado, posiblemente debido a la sofisticación con la que los perpetradores colocaron y detonaron los explosivos en el fondo del Mar Báltico sin ser detectados. Los funcionarios estadounidenses no han declarado públicamente que creen que la operación fue patrocinada por un estado.

Lo más probable es que los explosivos se colocaran con la ayuda de buzos experimentados que no parecían estar trabajando para los servicios militares o de inteligencia, dijeron funcionarios estadounidenses que revisaron la nueva inteligencia. Pero es posible que los perpetradores hayan recibido capacitación gubernamental especializada en el pasado.