Derrumbe en aeropuerto de Argentina deja un muerto y 7 heridos

Buenos Aires— Un operario murió y otros siete resultaron heridos el martes tras el desplome de un andamio en una terminal en construcción del principal aeropuerto internacional de Argentina.

El jefe de medios de la empresa Aeropuertos Argentina 2000, Carlos Armentano, dijo a The Associated Press que aún no determinan las causas del accidente en la terminal aeroportuaria de Ezeiza.

Además de confirmar el deceso de uno de los operarios, el portavoz indicó que de los siete heridos tres son asistidos en la sanidad del mismo aeropuerto y cuatro fueron trasladados a un hospital cercano.

Aeropuertos Argentina 2000 administra la terminal situada en un suburbio al suroeste de Buenos Aires.

El siniestro tuvo lugar en una nueva terminal de partidas de vuelos que se está construyendo en Ezeiza y que debía inaugurarse en diciembre.

Pese a la información oficial, medios locales reportaron que perros entrenados y bomberos se encuentran abocados a la búsqueda de operarios que podrían estar atrapados bajo los escombros, algo que no confirmó el portavoz.