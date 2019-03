Cuba, el respaldo de Maduro

La Habana— En estos momentos de máxima presión para Nicolás Maduro, el apoyo de los servicios de inteligencia cubanos se ha convertido en esencial.

Además de la colaboración bilateral con médicos isleños en Venezuela, desde que Hugo Chávez y Fidel Castro firmaran un Convenio de Cooperación Integral en el 2000, los dos países incluyeron en el acuerdo tareas de asesoramiento en inteligencia y contrainteligencia por parte de agentes cubanos.

En una entrevista a Reforma, la directora de la ONG venezolana especializada en temas de seguridad Control Ciudadano, Rocío San Miguel, afirmó que los cubanos ocupan posiciones decisivas en el país y hasta han desarrollado estructuras paralelas en las que ni los mismos venezolanos saben qué temas se tratan.

Este proceso, aseguró, fue gradual a partir del intento de golpe de Estado contra Chávez en 2002.

"Están puerta con puerta con (el palacio presidencial de) Miraflores, Fuerte Tiuna (una de las instalaciones militares más reconocidas de Caracas) y el Servicio de Inteligencia Sebin".

Además, cuentan con la máxima confianza por parte Maduro, que en su día estudió en La Habana, añadió.

Sin embargo, la experta señaló que es muy complicado saber el número exacto de cubanos en Venezuela aunque se calculan entre los 20 mil y los 50 mil, la mayoría dedicados a tareas médicos, y entre un 10 y un 20 por ciento a temas de seguridad.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, apuntó a que hay hasta 25 mil funcionarios de seguridad en la nación latinoamericana, una cifra que el Ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, negó tajantemente.

Cabe mencionar que Bolton ha hecho graves afirmaciones sin argumentos como reveló la nota que publicó el domingo The New York Times en la que demuestra que fue la Oposición y no el régimen de Maduro la que prendió fuego a la ayuda humanitaria cuando intentaron meterla en camiones desde Colombia a Venezuela el pasado 23 de febrero.

"Maduro ha mentido acerca de la crisis humanitaria en Venezuela, contrata criminales para quemar alimentos y medicamentos destinados al pueblo venezolano", escribió John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, en un mensaje publicado en Twitter el 2 de marzo. Sin embargo, los videos recuperados por el NYT prueban lo contrario.

Por su parte, Rodríguez sostuvo que de los cerca de 20 mil cubanos en Venezuela, el 94 por ciento son profesionales de la salud.

Además, el exgeneral chavista, Cliver Alcalá, que actualmente se encuentra en Colombia liderando y coordinando a los militares que desertan del Gobierno de Maduro, explicó que la presencia cubana ha causado malestar en las Fuerzas Armadas venezolanas por considerarlo una influencia excesiva sobre el líder chavista.

En una entrevista telefónica con Reforma, Alcalá afirmó que los métodos de inteligencia cubanos son responsables de dividir a la Oposición venezolana.

También aseguró que se manejan listas secretas sobre los altos mandos del Ejército en función de su grado de adhesión a Maduro. Asimismo, atribuyó a los asesores de la isla la decisión de guardar les armas y las municiones en lugares diferentes en los cuarteles.

Esta situación provocó que una parte de la población venezolana tiene la percepción de que la influencia cubana es total y, en los últimos años, se generó un sentimiento de hostilidad hacia los cubanos que se encuentran en el país.

Por lo tanto, en los barrios opositores es fácil encontrar pintadas con frases como "fuera cubanos" en las que también se rechaza el modelo socialista para Venezuela.