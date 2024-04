Consume incendio la 'Notre Dame' de Copenhague

Associated Press | '¡Es nuestra Notre Dame! Es un tesoro nacional'. La antigua Bolsa de Copenhague data del siglo 17 y fue consumido este martes por un incendio Associated Press | '¡Es nuestra Notre Dame! Es un tesoro nacional'. La antigua Bolsa de Copenhague data del siglo 17 y fue consumido este martes por un incendio Associated Press | '¡Es nuestra Notre Dame! Es un tesoro nacional'. La antigua Bolsa de Copenhague data del siglo 17 y fue consumido este martes por un incendio

Copenhague, Dinamarca.- "¡Es nuestra Notre Dame! Es un tesoro nacional", lamentaba conmocionada Elisabeth Moltke, ciudadana de 45 años, frente el edificio de la antigua Bolsa de Copenhague que data del siglo 17 y fue consumido este martes por un incendio. El fuego se extendió por el inmueble, uno de los más antiguos de la capital danesa, y provocó el derrumbe de su emblemática aguja de 56 metros, diseñada como si fueran las colas de cuatro dragones entrelazadas. Transeúntes corrían para ayudar a los servicios de emergencia a salvar pinturas de valor incalculable y otros objetos que resguardaba la construcción, encargada por el rey Cristian IV y edificada entre 1619 y 1640. "Las fachadas siguen en pie, pero están comenzando a ceder por los efectos del incendio", señalaba la mañana de este martes el vocero de los bomberos Jakob Vedsted Andersen, al explicar también la imposibilidad de entrar al edificio por su techo de cobre. El Ministro de Cultura, Jakon Engel-Schmidt, dijo que era "conmovedor" ver cómo las personas ayudaban "a salvar tesoros artísticos e imágenes emblemáticas del edificio". Un hombre saltó de su bicicleta cuando iba camino de su trabajo para sumarse a los esfuerzos. El incendio comenzó en el tejado de cobre de la antigua "Børsen", y se extendió a buena parte del edificio. El fuego provocó el colapso de partes del tejado y destruyó el interior, indicó Vedsted Andersen. "Ahora es demasiado pronto para decir qué quedará cuando esté apagado", dijo Engel-Schmidt a la televisora danesa DR. En un primer momento se desconocía la causa del incendio. El edificio se encuentra junto al palacio de Christiansborg, donde está el parlamento, y es una popular atracción turística. Estaba sometido a trabajos de restauración y se encontraba rodeado de andamios; se estaban renovando el tejado, la mampostería, la arenisca y la aguja de la Børsen, considerada como un ejemplo destacado del estilo arquitectónico renacentista holandés en Dinamarca, indicó la Cámara de Comercio Danesa, que se instaló en el edificio tras el traslado de la Bolsa de Copenhague en 1974. El director de la Cámara, Brian Mikkelsen, estaba entre los que ayudaba a sacar cuadros del edificio. "Es un desastre nacional", dijo a la prensa. Una enorme nube oscura se alzaba sobre el centro de la ciudad; el humo se veía desde el sur de Suecia, separado del país vecino por una estrecha franja de agua. Además de alojar a la Cámara de Comercio, el inmueble se utilizaba para cenas de gala, conferencias, fiestas y otros eventos. Los servicios de emergencia no reportaron víctimas. Hasta 90 miembros de una unidad del ejército resguardaban la zona. Con información de Agencias