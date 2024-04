Impondrá Bogotá cargos en tarifas y multas para bajar consumo de agua

Bogotá.- Bogotá impondrá cobros adicionales en la tarifa del servicio de agua y multas a los habitantes que consuman en exceso para incentivar un menor consumo en medio del racionamiento, el primero por sequía que ordena en 40 años, que no ha resultado en un ahorro suficiente.

La influencia del fenómeno de El Niño, con déficit de precipitaciones y altas temperaturas, ha disminuido el nivel de los embalses que abastecen a Bogotá que se mantienen en su mínimo histórico con un acumulado del 15,8% en sus presas, informó este lunes la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la autoridad ambiental en la zona.

El alcalde de la capital colombiana, Carlos Fernando Galán, explicó este lunes a la prensa que las medidas adicionales obedecen a que la ciudad atraviesa una situación “crítica”, dado que el racionamiento que rige desde el jueves no ha significado una disminución significativa en el consumo de agua y los embalses que abastecen a la ciudad continúan en una tendencia descendente.

Galán señaló que impondrán un cargo adicional por metro cúbico para quienes utilicen más de 22 metros cúbicos al mes, lo que representa un “exceso” en el consumo, excluyendo del cobro a los inquilinatos. El dinero adicional que representaría para los usuarios está por definirse, agregó el alcalde.

En promedio toda la ciudad consume 18 metros cúbicos por segundo y el racionamiento busca disminuirlo a 15. El domingo se reportó un consumo de 16 metros cúbicos por segundo durante la restricción, según la alcaldía.

Galán añadió que se implementarán multas de hasta 180 dólares a quienes incurran en “acciones irresponsables” como el lavar vehículos en la vía pública o arrojar desperdicios a ríos de la ciudad.

El racionamiento afecta a más de ocho millones de personas de Bogotá y sus municipios aledaños. Cada 24 horas una de las nueve zonas en las que fue dividida la ciudad y su área circundante tendrá restringido el servicio de agua. Cada bogotano tendrá en total tres días de restricción al mes.

A nivel nacional no se ha anunciado ni racionamiento de agua ni cortes de energía. Sin embargo, el ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, no descarta tomar medidas en caso de que los embalses no aumenten su nivel.

“Por supuesto en todos los escenarios el racionamiento (de electricidad) está en las posibilidades, pero nosotros lo que vemos hoy es que tenemos todas las condiciones para superarlo”, señaló el funcionario a la prensa en referencia a los pronósticos señalan que al final de la semana se registraría lluvias.

El gobierno monitorea la situación, dado que el nivel promedio de los embalses a nivel nacional pasa por el 31%, lo que lo sitúa 4,7 puntos por encima del nivel crítico de referencia.

Colombia no ordena un racionamiento de energía eléctrica desde 1992, tras una sequía causada por el fenómeno de El Niño.