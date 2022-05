Captan primera imagen de agujero negro en la Vía Láctea

Nueva York.- Los astrónomos anunciaron hoy que habían perforado el velo de oscuridad y polvo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, para capturar la primera imagen del "gigante gentil" que habita allí: un agujero negro supermasivo, una trampilla en el espacio-tiempo a través del cual el equivalente de 4 millones de soles han sido enviados a la eternidad, dejando atrás sólo su gravedad y un espacio-tiempo violentamente torcido.

La imagen, publicada en seis conferencias de prensa simultáneas en Washington, D.C. y en todo el mundo, mostraba una rosquilla grumosa de emisión de radio que enmarcaba un espacio vacío tan oscuro y silencioso como la muerte misma.

La nueva imagen se une a la primera imagen de un agujero negro, producida en 2019 por el mismo equipo, que fotografió al monstruo en el corazón de la M87. La nueva imagen muestra nuevos detalles de la violencia astrofísica y la rareza gravitacional que domina el centro de nuestra plácida colmena de luz estelar.

La imagen coloreada artificialmente fue distribuida este jueves por el consorcio internacional que mantiene el Telescopio Event Horizon, una colaboración de ocho radiotelescopios sincronizados en diversas partes del mundo.

Feryal Ozel, de la Universidad de Arizona, anunció la nueva imagen de lo que llamó “el gigante gentil en el centro de nuestra galaxia”.

El agujero negro de la Vía Láctea se llama Sagitario A(asterisk) y se encuentra cerca del borde de las constelaciones de Sagitario y Escorpión. Su masa es 4 millones de veces la del Sol.

Ésta no es la primera imagen de un agujero negro. El mismo grupo distribuyó la primera en 2019, de una galaxia a 53 millones de años luz. El agujero negro de la Vía Láctea es mucho más cercano: se encuentra a 27.000 años luz. Un año luz equivale a 9,5 billones de kilómetros.

El proyecto costó casi 60 millones de dólares, con un aporte de 28 millones de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Con información de The New York Times y Associated Press.