Aumenta cantidad de delfines muertos en el mar Egeo

Atenas.- El mar Egeo ha registrado un aumento ``muy inusual" de muertes de delfines en las últimas semanas, dijo el lunes un grupo de conservación marina de Grecia, señalando que el incremento podría estar vinculado a unos enormes ejercicios navales que Turquía realizó en la zona.

Quince delfines muertos han aparecido en la isla de Samos, en el este, y en otras partes de la costa griega en el mar Egeo desde fines de febrero, de acuerdo con la organización Archipelagos Institute.

Su jefa de investigación, Anastassia Miliou, comentó a The Associated Press que 15 es un número muy alto, respecto al ``uno o dos" que se registraron en el mismo periodo del año pasado.

El grupo dijo que, aunque no está claro lo que causó las muertes, el aumento se produjo luego de los ejercicios militares ``Blue Homeland" de Turquía _los más grandes que ha hecho el país_ que se llevaron a cabo del 27 de febrero al 8 de marzo y en los que utilizaron constantemente sonares y practicaron con municiones reales.

El ruido ensordecedor del sonar, que se utiliza por buques de guerra para detectar submarinos del enemigo, puede herir a los delfines y ballenas, haciendo que vayan a la superficie o a la playa muy rápido _que en ocasiones tiene consecuencias mortales_ para que escapar del barullo.

``No podemos decir que los ejercicios turcos mataron a los delfines, pero el hecho de que tuvimos un aumento inusual en el número de ejemplares muertos _y que hemos visto sólo un pequeño porcentaje del total porque el mar Egeo tiene un largo litoral_ coincidió con los ejercicios que utilizaron más de 100 embarcaciones", dijo Miliou. ``(Las muertes) son preocupantes y no podemos decir que esos dos eventos no están relacionados".

Tras varias ballenas encalladas en las playas, la OTAN, a la que Ankara y Atenas pertenecen, ha adoptado un código de conducta para el uso sonares diseñados para proteger mejor a los animales marinos.

Miliou dijo que las reglas de la alianza son respetadas por la Armada de Estados Unidos, que tiene una fuerte presencia en el mar Mediterráneo, y por la Armada griega.