Ataque a instalación petrolera en Abu Dhabi deja 3 muertos y 6 heridos

Abu Dhabi.- Imágenes por satélite a las que tuvo acceso el martes The Associated Press parecían mostrar los efectos de un ataque mortal contra una instalación petrolera en la capital de Emiratos Árabes Unidos. Rebeldes hutíes se atribuyeron el ataque.

El ataque del lunes llevó la larga guerra de Yemen hasta el territorio emiratí. El conflicto continuó durante la noche, cuando la coalición que lidera Arabia Saudí lanzó ataques aéreos contra la capital de Yemen, Saná, que dejó civiles muertos y heridos.

Entre tanto, el temor a interrupciones en el suministro global de energía tras el ataque en Abu Dhabi impulsó el crudo Brent de referencia a su precio más alto en varios años.

Las imágenes de Planet Labs PBC analizadas por AP mostraban humo alzándose el lunes de un depósito de combustible de Abu Dhabi National Oil Co. en el vecindario de Mussafah, Abu Dhabi. Otra imagen tomada poco después parecía mostrar marcas de quemaduras y espuma de extinción de incendios en el recinto del depósito.

La petrolera estatal, conocida por las siglas ADNOC, proporciona buena parte de la riqueza de Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete reinos en la Península Arábiga que también incluye Dubái.

ADNOC no respondió en un primer momento a preguntas de AP sobre el lugar y estimaciones de daños del ataque. La firma dijo que el ataque había ocurrido en torno a las 10 de la mañana del lunes.

“Trabajamos de cerca con las autoridades relevantes para determinar la causa exacta y se ha iniciado una investigación a fondo”, indicó ADNOC en un comunicado anterior.

Dos ciudadanos indios y uno paquistaní murieron en el ataque en la explosión de tres camiones cisterna que estaban en el lugar. Otras seis personas resultaron heridas en el recinto, que se encuentra cerca de la base aérea de Dhafra, una enorme instalación emiratí donde también hay fuerzas estadounidenses y francesas.

También se produjo un incendio en el Aeropuerto Internacional de Abu Dhabi, aunque los daños de ese ataque no eran visibles. Los periodistas no han podido visitar los lugares atacados y los medios estatales no han publicado imágenes.

La policía dijo sospechar de un ataque de drones. Los hutíes dijeron haber empleado misiles balísticos y de crucero en el ataque, sin ofrecer pruebas.

Mientras tanto, el martes, la coalición que lidera Riad en Yemen anunció que había empezado a bombardear objetivos hutíes en Saná. También dijo haber alcanzado una base de drones en el monte Nabi Shaib, cerca de Saná.

Videos nocturnos publicados por hutíes mostraron daños de los bombardeos, que según los rebeldes mataron al menos a 12 personas. Hassan al-Ahdal, residente en Saná, dijo que un ataque había alcanzado la casa del general de brigada Abdalla Kassem al-Junaid, que dirige la Academia del Aire. Al menos tres familias vivían en la casa, señaló. Una vivienda contigua donde vivía una familia de cuatro miembros también sufrió daños.

La coalición saudí ha recibido críticas internacionales por ataques aéreos que impactan contra objetivos civiles en la guerra.

Durante horas el lunes, las autoridades emiratíes no reconocieron las reivindicaciones hutíes sobre el ataque en Abu Dhabi, mientras otros países condenaban la agresión.

El destacado diplomático emiratí Anwar Gargash rompió el silencio en Twitter al afirmar que las autoridades de Emiratos gestionaban con “transparencia y responsabilidad” el “maligno ataque contra algunas instalaciones civiles” del grupo rebelde.

El temor a futuros ataques en Emiratos, un importante productor de crudo y miembro de la OPEP, ayudó a impulsar los precios del petróleo Brent a su nivel más alto en siete años. Un barril de Brent se vendía el martes a 87.50 dólares, un precio que no se había visto desde octubre de 2014.

Aunque Emiratos ha retirado a casi todas sus fuerzas de Yemen, sigue muy implicado en el conflicto y apoya a milicias yemeníes que combaten contra los hutíes.

El incidente se produjo tras importantes derrotas hutíes. Las fuerzas del gobierno yemení, aliadas y con apoyo de EAU, han hecho retroceder a los rebeldes en provincias clave. Con ayuda de las Brigadas Gigantes, que tienen respaldo emiratí, las fuerzas del gobierno recuperaron este mes la provincia de Shabwa en un golpe a los esfuerzos hutíes para consolidar su control en toda la mitad norte de Yemen.