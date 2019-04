Argumenta May a favor de aplazamiento del Brexit

Berlín.- La primera ministra Theresa May presentó sus argumentos a favor de un mayor aplazamiento del Brexit en Berlín el martes, en tanto funcionarios de Alemania y Francia insistieron en que cualquier demora de la salida británica de la Unión Europea debe incluir condiciones y garantías por parte de Londres.

Por otra parte, media docena de países del bloque se reunían para coordinar posiciones frente al pedido británico de prórroga.

Un funcionario, que pidió no ser identificado porque la reunión informal no fue anunciada oficialmente por los participantes, dijo que los mandatarios de Francia, Holanda, Irlanda, Bélgica, Suecia y Dinamarca discutirían las opciones horas antes de la cumbre prevista para el miércoles por la noche. Todas estas naciones, que se verían fuertemente afectadas por un Brexit sin acuerdo, buscan coordinar sus puntos de vista, dijo el funcionario.

Los socios de Londres en la UE de 28 miembros han pedido que May sea clara sobre qué hará para desbloquear las negociaciones del Brexit si se le concede otra prórroga. Los mandatarios europeos ya han indicado que no quieren dar a Londres un cheque en blanco, aunque también quieren evitar un Brexit sin acuerdo en los próximos días.

``Estamos en una situación muy, muy frustrante", dijo Michael Roth, viceministro alemán de Exteriores, a su llegada a una reunión de la Unión Europea en Luxemburgo. Sin embargo, señaló que un Brexit desordenado sería ``la peor de todas las opciones sobre la mesa".

El gobierno conservador de May y los laboristas, el principal partido opositor, han intentado buscar un compromiso de acuerdo de Brexit antes de que los líderes de la UE decidan el miércoles si conceden una nueva prórroga a la salida británica. Si se niegan, Gran Bretaña afronta una salida repentina y caótica el viernes, la fecha límite marcada hace unas semanas por la UE. Su marcha estaba prevista en un principio para el 29 de marzo.

May ha pedido una nueva demora hasta el 30 de junio. La mandataria británica viajó el martes a Berlín para entrevistarse con la canciller Angela Merkel: las dos jefas de gobierno se estrecharon las manos para la foto, pero no hicieron declaraciones.

May viajaba después a París para reunirse con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de quien se prevé una mayor intransigencia.

``Esperamos que por fin haya avances considerables en la dirección correcta, hasta ahora no ha cambiado absolutamente nada", dijo Roth. ``Por supuesto consideramos una extensión, también una extensión larga, pero debe ir asociada a criterios muy estrictos", añadió, insistiendo en que Gran Bretaña no puede especular con no participar en las elecciones del 23 y 26 de mayo al Parlamento Europeo.

``Dentro de la Unión Europea no hay una disposición infinita a seguir hablando de aplazamientos mientras no haya progresos considerables del lado británico", afirmó Roth.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, instó a los 27 países restantes del bloque a ofrecer una prórroga flexible de hasta un año para asegurar que se evita un divorcio caótico que pueda socavar el comercio y perjudicar a muchos estados miembros.

Por su parte, la ministra francesa de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, dijo que May tendrá que comprometerse a que el gobierno británico seguirá jugando un papel constructivo en la toma de decisiones de la UE si se le concede una extensión larga.

``Tenemos la cuestión de qué rol quiere jugar Gran Bretaña" en esa situación, señaló. En Gran Bretaña, algunos han sugerido que el gobierno debería intentar socavar la labor legislativa de la UE como una forma de presión para conseguir mejores condiciones. Roth también pidió un ``comportamiento leal y constructivo" del gobierno británico.

El ministro irlandés de Exteriores, Simon Coveney, dijo que las autoridades de otros estados miembros ``querrán alentar" las negociaciones entre conservadores y laboristas en Londres.

``Pero también querrán ver una ruta clara en cuanto a cómo una extensión puede llevar al resultado que todos queremos, que es un Brexit ordenado y sensato", añadió.