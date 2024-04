Agradece Glas a AMLO por asilo: 'me dio la dignidad'

Quito, Ecuador.- El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas narró su detención en la Embajada de México en Quito y agradeció al Gobierno mexicano por ofrecerle asilo polítco.

En una videollamada con su abogada Sonia Gabriela Vera, Glas aseveró que cuatro policías lo apresaron y lo golpearon.

"Lo vuelven a filmar. Para hacer un amague me sientan. Yo estaba todo apaleado y me ponen nuevamente a leerme los derechos. Me sientan y yo me desvanezco y todavía me dicen 'párese, párese'. Y yo trataba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado", narró Jorge Glas.

"Que bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió las imágenes".

La abogada dijo que Glas expresó su agradecimiento hacia el Gobierno mexicano.

"El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político", dijo el exvicepresidente.

De acuerdo con el video difundido, el exvicepresidente tendrá mañana una primera audiencia por un caso de corrupción.

Glas se refugió en la Embajada de México en Quito desde diciembre, pero fue aprehendido cuando Fuerzas Armadas asaltaron la sede diplomática.