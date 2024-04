Para exponer tu obra en los mejores museos, debes colgarla tú mismo

The New York Times | La Pinakothek der Moderne en 2020. Según el museo, el trabajador había colgado el cuadro cuando ayudaba a instalar una exposición en la sección de arquitectura.Credit...Laetitia Vancon para The New York Times

A veces, para exponer una obra de arte en uno de los mejores museos de Europa basta con colgarla uno mismo. El lunes, la Pinakothek der Moderne de Múnich sufrió una especie de robo a la inversa: Mientras estaba cerrada al público, un empleado colgó uno de sus propios cuadros entre la colección de arte moderno del museo. El empleado, de 51 años, estaba ayudando a instalar una exposición de arquitectura sobre filantropía inaugurada recientemente cuando se desvió hacia la planta de arte moderno para hacer la adición, según el museo. "Llevaba herramientas, por eso pasó totalmente desapercibido", dijo Tine Nehler, portavoz del museo. "Como técnico, podía moverse por todas las zonas del edificio fuera del horario de apertura". Por desgracia para la floreciente carrera artística del trabajador, se descubrió la treta y el cuadro fue retirado de la pared. No estaba claro cuánto tiempo había pasado desapercibido. El museo dijo que la obra medía unos 45 centímetros de ancho y 25 de largo, pero no dijo qué representaba ni dio detalles sobre los antecedentes artísticos del trabajador. El museo y el trabajador acordaron separarse. Al hombre, un empleado muy respetado que el museo no identificó, también se le prohibió visitar su antiguo lugar de trabajo, añadió el museo. "No se puede tener a una persona así vigilando el ala de alta seguridad", dijo Nehler. Además de los problemas del aspirante a artista, la policía dijo el miércoles que le estaba investigando por daños a la propiedad, por hacer dos pequeños agujeros en la pared del museo para colgar su cuadro. La Pinakothek der Moderne posee una de las mayores colecciones de arte de Alemania, con más de 20.000 obras, entre ellas obras de artistas destacados como Max Beckmann y Pablo Picasso. Además de las secciones de arquitectura y arte moderno, es conocida por su amplia sección de diseño moderno. El incidente de Múnich destapado esta semana siguió a un descubrimiento similar en octubre en un museo de la ciudad occidental de Bonn, donde alguien había colgado su propia obra de arte en una exposición sobre identidad e inmigración. El cuadro no se descubrió hasta que se desmontó la exposición. A diferencia del caso de esta semana, el museo, el Bundeskunsthalle, publicó una foto del cuadro en su feed de Instagram, identificó a la artista como Danai Emmanouilidis y ayudó a publicitar la venta de la obra. La obra, titulada "Georgia", se vendió por algo más de 4.000 dólares, que la artista donó a una organización benéfica.