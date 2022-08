Advierten riesgo de catástrofe en planta nuclear secuestrada por Rusia

Kiev.- En la oscuridad invernal, rondas trazadoras de vehículos blindados rusos atravesaron reactores nucleares y líneas eléctricas de alta tensión. Se produjo un incendio. La metralla roció una vasija de contención del reactor.

En la sala de control del Reactor número 3, los operadores estaban horrorizados.

“Dejen de disparar contra la instalación nuclear”, rogó uno por los altavoces de la estación. “Estás poniendo en peligro la seguridad del mundo entero”.

El peligro en la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, una expansión de torres de enfriamiento, reactores nucleares, salas de máquinas y sitios de almacenamiento de desechos radiactivos, era en realidad más grave de lo que sabían incluso quienes trabajaban allí a principios de marzo, solo unos días después de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania.

Una bala de gran calibre había atravesado una pared exterior del Reactor número 4, pero, lo más preocupante y no revelado en ese momento, un proyectil de artillería había alcanzado un transformador eléctrico en el Reactor 6, que estaba lleno de aceite refrigerante inflamable, dijeron posteriormente los empleados de la planta a The New York Times. Ambos reactores estaban activos.

“Por feliz coincidencia, no se quemó”, dijo un ingeniero, Oleksiy, quien insistió en que su apellido no se revelara públicamente por motivos de seguridad.

Cinco meses después, con el fuego de artillería golpeando nuevamente la planta, el espectro de una posible catástrofe nuclear se ha apoderado de la atención del mundo. Se están llevando a cabo negociaciones urgentes para tratar de concertar una visita de expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Funcionarios de los Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas han pedido la creación de una zona desmilitarizada, ya que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de preparar ataques contra la planta, lo que lleva a muchos a temer que Zaporizhzhia está en mayor peligro que nunca.

Entre el mundo y una calamidad nuclear están los trabajadores ucranianos que conocen íntimamente la planta, después de haberla operado durante años con la máxima precaución en un rincón tranquilo del sur de Ucrania donde la ciudad y la planta habían vivido en una simbiosis constante y predecible antes de que llegaron los rusos.

Hoy, bajo la ocupación rusa, los empleados de la planta son tanto rehenes como trabajadores esenciales: los ingenieros ucranianos tienen el deber de prevenir desastres mientras trabajan bajo la atenta mirada de los francotiradores rusos.

La ciudad circundante donde viven, Enerhodar, que se traduce como "el regalo de la energía", está sitiada. Unos 100 trabajadores de la planta han sido detenidos por las fuerzas rusas, según funcionarios y residentes ucranianos. Diez de ellos siguen desaparecidos.

Depende de un equipo esquelético de trabajadores estresados, cansados y asustados para prevenir el desastre.

“Imagine a hombres y mujeres que vienen a trabajar y se enfrentan a soldados armados”, dijo Serhiy Shvets, un trabajador metalúrgico de la planta que recibió disparos de soldados rusos en su casa en mayo. Habían buscado videos de personas que protestaron en los primeros días de la guerra y vieron su rostro.

Shvets, de 53 años, logró salir de la ciudad y llegar al territorio controlado por Ucrania, donde habló desde su cama de hospital. Teme por la planta, la ciudad y el mundo con el ejército ruso ahora escondido en la estación nuclear.

“Son como un mono con una granada, sin entender realmente la amenaza que representan”, dijo.