'Un Brexit duro no ocurrirá'

Londres— Tony Blair se resiste a encajar en la teoría de que los exjefes de Gobierno son meros objetos de decoración, publicó el sitio El País.





La crisis del Brexit le ha dado la oportunidad de encontrar un hueco entre los euroescépticos y la indecisión del líder de su propio partido, el laborista Jeremy Corbyn.





Blair expone sus planteamientos en entrevista con los principales diarios europeos.





¿Hay algo claro en la niebla de estas últimas horas?





Algunas cosas han quedado ya claras. Y la más importante es que el acuerdo del Brexit de Theresa May no va a obtener el respaldo del Parlamento.





En segundo lugar, creo que no existe una mayoría clara respecto a ninguna otra alternativa. Una salida "a la noruega", es decir, un Brexit suave, que cada vez parece tener más adeptos, es algo que no gusta a la ciudadanía.





Está la opción de un Brexit duro, sin acuerdo. Es la amenaza recurrente de May para que el Parlamento respalde su plan.





Está claro que el Parlamento no va a respaldar una salida a las bravas, por las consecuencias económicas que tendría. Por eso creo que es importante que los líderes europeos dejen de centrarse en los peligros de un Brexit sin acuerdo. No va a ocurrir. No me canso de repetirlo.





¿Ve más cercano entonces el segundo referendo que usted siempre ha defendido?





Todavía no hay suficiente apoyo en el Parlamento para un segundo referendo, pero se trata simplemente de aplicar la máxima de Sherlock Holmes: "Si excluyes lo que es imposible, la respuesta es lo que te queda, por muy improbable que resulte".





Hay argumentos de peso contra la celebración de una nueva consulta. Generaría más división, y sería, según Theresa May, una quiebra en la confianza democrática de la ciudadanía.





El país ya lleva dividido dos años. Y hay cierta exageración en estos argumentos. Dicen los euroescépticos que volver a consultar a la ciudadanía sería una traición. Pero no estamos sugiriendo que se consulte a otra ciudadanía. ¡Se trata de volver a preguntar a los británicos!





Se trata de acudir a la gente, en medio de todo este enredo, para preguntarles de nuevo si creen que se trata de una buena idea ¿Eso es una traición? Un referendo es el único modo de anular el resultado de otro.