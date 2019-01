Investigarán a Huawei por robo de secretos comerciales

Washington.- Fiscales federales de Seattle se encuentran investigando a Huawei, el gigante de la tecnología china, por acusaciones de robo de propiedad intelectual, de acuerdo con dos personas familiarizadas con el caso.





La investigación penal se relaciona con la demanda civil entre Huawei y el proveedor de telecomunicaciones T-Mobile, según las dos personas que pidieron no ser identificadas, informó The New York Times.





En el caso civil interpuesto en el 2014, se acusa a Huawei de robar propiedad intelectual sobre un robot que T-Mobile utilizaba a fin de diagnosticar problemas de control de calidad en los teléfonos móviles. En mayo del 2017 un jurado determinó la culpabilidad de Huawei.





En la indagatoria penal se abordan varios de los mismos temas del caso civil, de acuerdo con personas con conocimiento sobre la investigación.





La indagatoria de Seattle no está relacionada con las medidas que el gobierno federal está tomando a fin de extraditar a Meng Wanzhou, la directora financiera de Huawei, quien en diciembre fue arrestada en China por solicitud de Estados Unidos.