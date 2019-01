Cierra Facebook páginas de desinformación vinculadas con Rusia

Londres.- Facebook eliminó cientos de grupos, cuentas y páginas vinculados a Rusia que dijo que son parte de dos operaciones de desinformación, en su esfuerzo más reciente para luchar contra las noticias falsas, informó el jueves la compañía.





La red social dijo que actuó luego de encontrar dos redes "que se involucraban en un comportamiento inauténtico coordinado" en sus plataformas de Facebook e Instagram.





El director de política de ciberseguridad en Facebook, Nathaniel Gleicher, dijo en un blog que una red operaba en países en Europa central y oriental, bálticos, Asia central y el Cáucaso. La otra se enfocaba en Ucrania.





Las personas que operan las cuentas se presentaban como fuentes de noticias independientes y publicaban contenido criticando a la OTAN y sobre movimientos de protestas.





"No encontramos vínculos entre estas operaciones, pero utilizaban tácticas similares al crear redes de cuentas para desinformar a otros sobre quiénes eran y qué hacían", dijo Gleicher.





Gleicher agregó que una red de 364 páginas y cuentas estaba vinculada a empleados de Sputnik, un sitio de noticias en inglés del gobierno ruso. Aproximadamente 790 mil cuentas seguían a una o más de las páginas de la red. El operativo invirtió unos 135 mil dólares a lo largo de seis años para anunciarse en Facebook.





Sputnik criticó las medidas de Facebook.





"La decisión es claramente política. Esto equivale a censura", dijo en un comunicado dirigido a The Associated Press y agregó que Facebook bloqueó las cuentas de siete de sus burós en antiguas repúblicas soviéticas. "Las oficinas editoriales de Sputnik abordan noticias y lo hacen bien. Si este bloqueo es la única reacción de Facebook al trabajo de prensa de calidad, entonces no tenemos preguntas, todo queda claro. Pero todavía tenemos esperanza de que prevalezca el sentido común".





Tras recibir información de agentes estadounidenses, Facebook eliminó otros 148 páginas, grupos y cuentas, incluidos 41 en Instagram, que eran parte de una segunda red.