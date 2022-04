Video: Despega primera misión privada de SpaceX y la NASA a la Estación Espacial

Associated Press The New York Times

PUBLICIDAD

Florida.- Este viernes, tres hombres y un astronauta retirado de la NASA emprenderán un viaje a la Estación Espacial Internacional. La misión, conocida como Axiom-1, representa la primera incursión de la NASA en el turismo espacial a bordo del puesto orbital. La tripulación, cuyo viaje fue reservado a través de la empresa Axiom Space, pasará 10 días en órbita, incluidos ocho días a bordo de la estación. El lanzamiento de la misión Axiom-1 se realizó esta mañana desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Los astronautas volarán en un SpaceX Crew Dragon, la misma cápsula utilizada por los astronautas de la NASA, sobre un cohete SpaceX Falcon 9. PUBLICIDAD Después de decir anoche que estaba observando el clima a lo largo de la ruta de vuelo del cohete, SpaceX dijo que las condiciones habían sido aprobadas. Eso es importante porque en caso de un problema durante el vuelo, la cápsula Crew Dragon es capaz de separarse del cohete y necesita un clima seguro en las partes del océano donde podría caer. En caso de un retraso relacionado con el clima, SpaceX podría volver a intentarlo el sábado y, si es necesario, el domingo. Axiom Space, SpaceX y la NASA transmitirán la cobertura del lanzamiento. SpaceX comenzó su cobertura a las 7:45 am; puede ver su transmisión en NASA TV, que comenzará a las 10:15 am. Una conferencia de prensa posterior al lanzamiento está programada para las 12:30 pm. A partir de las 5:30 am, hora del este, del sábado, Axiom y la NASA transmitirán la aproximación y el acoplamiento de la Crew Dragon en la Estación Espacial Internacional. AutosChihuahua.com La mejor forma de comprar o vender tu auto - Visitar PUBLICIDAD