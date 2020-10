Video: Deja Trump el hospital; seguirá tratamiento en la Casa Blanca

El presidente Trump dejó el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed para regresar a la Casa Blanca después de pasar tres noches en el hospital recibiendo tratamiento por coronavirus, publicó CNN.

Trump minimizó imprudentemente su experiencia en un tweet que anunciaba su partida.

"No le tengas miedo a Covid. No dejes que domine tu vida", escribió Trump, incluso cuando sus médicos advirtieron que todavía no estaba "fuera de peligro". El edificio al que regresa se ha convertido en un centro de contagio viral, en parte debido al desconocimiento de las medidas de mitigación.

Trump salió por la puerta principal del hospital a las 6:38 p.m. ET con una bomba de puño.

Bajó varios escalones por su propia voluntad vestido con un traje y con una máscara. Trump saludó con la mano a la prensa y dijo "muchas gracias" y levantó el pulgar antes de entrar en la caravana. Ahora tiene un corto trayecto en coche hasta Marine One.

Ignoró las preguntas gritadas de los periodistas.