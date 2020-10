Minimiza Trump el virus tras salir de hospital

The New York Times

Washington.- El presidente Trump regresó a la Casa Blanca este lunes por la noche, organizando un momento desafiante hecho para la televisión en el que se quitó el cubrebocas y luego instó a la nación a dejar de lado los riesgos del mortal coronavirus que se ha apoderado de su propio personal y lo envió al hospital durante tres días.

Apenas unas horas después de que su secretaria de prensa y dos asistentes más dieron positivo, lo que convirtió a la Casa Blanca en el principal foco de coronavirus en la capital de la nación, Trump volvió a desestimar la pandemia que ha matado a 210 mil personas en Estados Unidos y les dijo a los estadounidenses "no le tengan miedo” y diciendo que se sentía “mejor que hace 20 años”.

Las palabras y las imágenes fueron solo las últimas formas en que Trump ha socavado a los expertos en salud pública que intentan persuadir a los estadounidenses de que se tomen en serio la pandemia. Incluso afligido por la enfermedad, el presidente, que predijo erróneamente que el virus desaparecería, no pareció castigado cuando presionó a Estados Unidos para que reabriera y no hizo ningún esfuerzo por promover precauciones.

"Vamos a volver al trabajo. Estaremos al frente", dijo Trump en un video filmado inmediatamente después de su regreso y luego publicado en línea. “Como su líder, tenía que hacer esto. Sabía que corría peligro, pero tenía que hacerlo. Me paré al frente. Yo dirigí. Nadie que sea un líder no haría lo que yo hice. Y sé que hay un riesgo, hay un peligro, pero está bien. Y ahora estoy mejor y tal vez sea inmune, no lo sé. Pero no dejen que domine sus vidas".