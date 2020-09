Vacante en Corte Suprema no ha impulsado a Trump en Pennsylvania, un estado crucial

The New York Times

La agresiva estrategia del presidente Trump de agregar a una juez conservadora a la Suprema Corte antes del Día de la Elección no lo ha ayudado en Pennsylvania, un estado crucial para su reelección, en donde más votantes prefieren que Joseph R. Biden llene esa vacante, de acuerdo a un sondeo realizado por The New York Times y Sienna College, que fue dado a conocer este lunes.

Biden aventaja a Trump con un 49 contra un 40 por ciento, entre los probables votantes de Pennsylvania que participaron en la encuesta, que fue realizada de viernes a domingo.

El sábado, Trump nominó a la juez Amy Coney Barrett para que ocupe ese puesto en la corte e inmediatamente tomó un vuelo a Pennsylvania para obtener apoyo esa noche, hablando ante una gigantesca pantalla que decía “HAY QUE LLENAR ESA VACANTE!”.

Sin embargo, esa estrategia --- con la que la campaña de Trump está contando para cambiar la dinámica de la elección y desviar la atención de la pandemia del coronavirus --- no ha logrado su propósito en esta ciudad.

Por el contrario, el 51 por ciento de los votantes en ese apasionado y dividido campo de batalla estatal dijeron que confiaban más en que Biden debe escoger al próximo juez, mientras que el 44 por ciento dijo que lo debería hacer Trump.