Supera EU los 50 millones de casos acumulados de Covid-19

Nueva York.- El número total de casos de coronavirus conocidos en Estados Unidos superó los 50 millones este lunes, según una base de datos del New York Times.

Cincuenta millones puede ser un número difícil de comprender. Es más que las poblaciones combinadas de Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Ohio. Más que toda la población de España. Casi 18 veces la cantidad de dólares que un graduado universitario estadounidense puede esperar ganar en su vida.

Y es casi seguro que se trata de un recuento insuficiente de casos, ya que muchas personas infectadas no presentan síntomas o los confunden con los de otra enfermedad, y no todo el mundo se hace la prueba, por no hablar de la enorme escasez de pruebas disponibles en las primeras semanas de la pandemia.

Los informes diarios de nuevos casos, que cayeron constantemente a principios de otoño, han aumentado drásticamente en las últimas semanas a medida que la variante delta prevalente continúa extendiéndose, especialmente en el medio oeste, suroeste y Nueva Inglaterra. Y aún se desconoce mucho sobre la nueva y preocupante variante de Ómicron.

Las hospitalizaciones y las muertes también han comenzado a aumentar, y los expertos dicen que las vacaciones y el clima invernal probablemente empeorarán las cosas. Aunque los aumentos y Ómicron pueden haber ayudado a impulsar más vacunas, más de una cuarta parte de la población aún no ha recibido ni una sola dosis, y alrededor del 61 por ciento está completamente vacunada.

Aún así, el recuento oficial de 50 millones de casos y contando es un marcador más doloroso en dos años que han estado plagados de ellos: una ocasión más para hacer un balance de lo que se ha perdido.

Más de 796 mil personas han muerto en Estados Unidos a causa del virus, una cifra impensable para la mayoría de los estadounidenses cuando comenzó la pandemia. Las primeras 100 mil muertes golpearon como un puñetazo en el estómago. Pero a medida que se pasaban sucesivos hitos de números redondos, atraían cada vez menos atención.

Luego están las innumerables filas de heridos que caminan: los seres queridos de los muertos, por supuesto, pero también las personas que enfrentan síntomas de larga duración. Muchas enfermedades virales pueden causar discapacidad crónica en un pequeño porcentaje de pacientes, pero cuando el denominador es 50 millones, incluso un pequeño porcentaje es mucha gente. Muchos de ellos han luchado por encontrar tratamiento, o incluso para que les crean, un sistema de atención médica que a veces se ha derrumbado bajo el peso de los enfermos graves.