Covid ha matado a uno de cada 100 adultos mayores en EU

A medida que la pandemia de coronavirus se acerca al final de un segundo año, Estados Unidos se encuentra a punto de superar las 800 mil muertes por el virus, y ningún grupo ha sufrido más que los estadounidenses adultos mayores. Todo el tiempo, se ha sabido que las personas mayores son más vulnerables, pero la escala de la pérdida recién ahora está siendo vista por completo.

El setenta y cinco por ciento de las personas que han muerto a causa del virus en los Estados Unidos, o alrededor de 600 mil de las casi 800 mil que han fallecido hasta ahora, han tenido 65 años o más. Uno de cada 100 estadounidenses adultos mayores ha muerto a causa del virus. Para las personas menores de 65 años, esa proporción es más cercana a 1 en mil 400.

El mayor riesgo para las personas mayores ha dominado la vida de muchos, en parte porque los amigos y la familia intentan protegerlos. “Te olvidan un poco”, dijo Pat Hayashi, de 65 años, de San Francisco. “En la pandemia, el aislamiento y la soledad empeoraron. Perdimos nuestra libertad y perdimos nuestros servicios ”.

Desde que las vacunas estuvieron disponibles por primera vez hace un año, los estadounidenses de edad avanzada han sido vacunados a una tasa mucho más alta que los grupos de edad más jóvenes y, sin embargo, el costo brutal sobre ellos ha persistido. La proporción de personas más jóvenes entre todas las muertes por virus en los Estados Unidos aumentó este año, pero, en los últimos dos meses, la proporción de personas mayores ha aumentado una vez más, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Más de 1200 personas en los Estados Unidos mueren a causa de Covid-19 cada día, la mayoría de ellas de 65 años o más.

Tanto de manera aguda como sutil, la pandemia ha ampliado la división existente entre los estadounidenses mayores y los más jóvenes.

En entrevistas en todo el país, los estadounidenses mayores dicen que han continuado soportando el aislamiento y el miedo asociados con la pandemia mucho después de que decenas de millones de personas jóvenes y de mediana edad hayan regresado al trabajo y a la escuela y hayan reanudado en gran medida sus vidas normales. Las personas mayores todavía se enferman gravemente en grandes cantidades, particularmente si no están vacunadas, y los hospitales en el Medio Oeste, Nueva Inglaterra y el Sudoeste se han visto afectados por la afluencia de pacientes este mes. Preocupados por sus riesgos y las continuas advertencias de los funcionarios de salud sobre los peligros adicionales para las personas mayores, muchos de ellos todavía están restringiendo los viajes y las visitas a sus nietos, y cenan menos fuera.

"Después de ver morir a un par de personas que conocíamos, no íbamos a arriesgarnos en absoluto", dijo Rob Eiring, de 70 años, un ejecutivo de ventas semirubilado en Mill Creek, Washington, sobre la forma en que él y su esposa habían respondido. a la pandemia. “Realmente nos retiramos. Todo se volvió hacia adentro para nosotros ".

Las implacables oleadas de nuevas amenazas, un aumento de la variante Delta y ahora la nueva variante Omicron, han sido especialmente estresantes para los estadounidenses mayores, lo que ha llevado a algunas personas a considerar endurecer aún más las restricciones en sus vidas, durante un período de la vida en el que socializan y se quedan. activa física y mentalmente se considera esencial.

“La gente está preocupada en este momento”, dijo Ann Cunningham, de 84 años, que vive en un rascacielos designado para personas mayores en Chicago, donde una sala de televisión y una sala comunitaria han permanecido cerradas desde marzo de 2020. “Si ha estado adentro durante mucho tiempo, y la única vez que hablas con alguien es para recibir tu correo o ir a la tienda de delicatessen, eso es mucho aislamiento y soledad para algunas personas. Sienten que nadie en el mundo se preocupa por ellos ".

Al mismo tiempo, el impulso de muchas empresas para que los empleados regresen a sus lugares de trabajo también está creando una nueva tensión para los adultos que son mayores, pero que aún trabajan, y que se consideran en mayor riesgo si contraen el virus, dijeron algunos expertos. "Hay todas estas formas, sutiles, abiertas, directas, indirectas, de que no estamos tomando en cuenta las necesidades de las personas mayores en esta pandemia", dijo Louise Aronson, geriatra de la Universidad de California en San Francisco y autora de " La vejez ".

La pandemia ya no ocurre en los primeros y oscuros días de la primavera de 2020, cuando el misterioso virus se extendía por hogares de ancianos e instalaciones de vida asistida y mataba a personas en cantidades asombrosamente altas, particularmente aquellas con problemas de salud preexistentes.

Después de la primera muerte conocida por coronavirus en los Estados Unidos en febrero de 2020, el número de muertos por el virus en este país alcanzó las 100.000 personas en solo tres meses. El ritmo de las muertes disminuyó durante el verano de 2020, luego se aceleró durante el otoño y el invierno, y luego volvió a disminuir esta primavera y verano.

Durante todo el verano, la mayoría de las personas que murieron a causa del virus se concentraron en el sur. Pero las 100.000 muertes más recientes, que comenzaron a principios de octubre, se han extendido por todo el país, en un amplio cinturón en el medio del país, desde Pensilvania hasta Texas, Mountain West y Michigan.

Estas 100.000 muertes más recientes también ocurrieron en menos de 11 semanas, una señal de que el ritmo de las muertes se está moviendo más rápido una vez más, más rápido que en cualquier otro momento que no sea el aumento repentino del invierno pasado.

A estas alturas, Covid-19 se ha convertido en la tercera causa principal de muerte entre los estadounidenses de 65 años o más, después de las enfermedades cardíacas y el cáncer. Es responsable de alrededor del 13 por ciento de todas las muertes en ese grupo de edad desde principios de 2020, más que la diabetes, los accidentes, la enfermedad de Alzheimer o la demencia.

Las muertes por virus de las personas mayores a veces se han descartado como pérdidas que podrían haber ocurrido de todos modos, por otras causas, pero los análisis del "exceso de muertes" desafían esa sugerencia. Dieciocho por ciento más de personas mayores murieron por todas las causas en 2020 de las que habrían muerto en un año normal, según datos de los CDC.

"Se puede decir, 'habrían muerto de todos modos' sobre cualquier muerte, porque no somos inmortales", dijo Andrew Noymer, profesor asociado de salud pública en la Universidad de California en Irvine. "El caso es que estás multiplicando los años de vida perdidos por cientos de miles de muertes".

Hace un año, cuando los funcionarios de salud pública de este país comenzaron a implementar vacunas contra el virus, hicieron de los estadounidenses mayores una prioridad para las vacunas antes que la mayoría de los jóvenes. Los estadounidenses mayores son ahora el grupo de edad más vacunado en el país: el 87 por ciento de las personas de 65 años o más se han vacunado por completo, según los CDC

Aún así, muchas personas mayores que no están vacunadas han muerto a causa del virus. Y el debilitamiento natural del sistema inmunológico y la función de los órganos, dicen los geriatras, deja incluso a las personas mayores vacunadas más vulnerables. Los datos más recientes disponibles de los CDC sobre muertes entre personas vacunadas, que no incluyen las de las últimas 10 semanas, muestran que las muertes por gran avance representan una pequeña fracción del número de víctimas de la nación. Pero no hay duda de que las infecciones de vanguardia en las personas mayores han provocado algunas muertes.

Helen Safranek, de 68 años, de Venice, Florida, dijo que su esposo, Marc, que tenía 70 años, había sido completamente vacunado y había recibido una vacuna de refuerzo tres semanas antes de enfermarse con el virus y morir en octubre.

La pareja usaba máscaras en todas partes, dijo, pero se había sentido lo suficientemente segura después de las inyecciones de refuerzo como para unirse a juegos de cartas con otros residentes de su comunidad de jubilados. El Sr. Safranek tenía otros problemas de salud, incluida la diabetes, pero se sentía seguro de que incluso una infección por Covid importante sería leve.

“Hicimos todo lo que nos dijeron que hiciéramos”, dijo Safranek.

Durante gran parte de este año, las preocupaciones relacionadas con la pandemia se trasladaron a la seguridad de los campus universitarios, los lugares de trabajo, las escuelas y los niños demasiado pequeños para calificar para la vacunación, a pesar de que eran los estadounidenses mayores los que aún estaban en mayor riesgo de contraer el virus. A lo largo de la pandemia, algunas personas mayores dijeron que a menudo habían sentido que su propia autonomía y salud se consideraban menos importantes que reiniciar la economía, como se refleja en titulares como uno de la revista Time en mayo de 2020: “El camino hacia la recuperación: cómo los encierros específicos para las personas mayores Puede ayudar a los Estados Unidos a reabrir ".

"El hecho de que estemos tan preocupados por la escuela y los niños en edad escolar y el cuidado infantil, y que las personas mayores se hayan dejado de lado, es solo una evidencia más de nuestra omnipresencia por edad en nuestra sociedad", dijo Elizabeth Dugan, profesora asociada de gerontología en la Universidad de Massachusetts Boston.

Al mismo tiempo, algunas personas mayores que han pasado décadas haciendo caso omiso de las nociones tradicionales de la edad se han irritado ante la idea de que pertenecen personalmente a un grupo de riesgo o que las personas de 65 años o más pueden agruparse. Durante toda la pandemia, Billy Simmons, un agricultor orgánico de 71 años en el centro de Iowa, dijo que no se había tomado demasiado en serio las advertencias de salud pública sobre su edad, razonando que rara vez se enferma, nunca se sienta a ver televisión y ha sido un vegetariano durante toda su vida.

Simmons, quien decidió no vacunarse, dijo que no presta atención a las pautas de salud pública de que las personas mayores son más vulnerables en la pandemia. “Soy mucho más saludable que las personas que conozco que son 20 años más jóvenes que yo”, dijo. “No creo que hablen lo suficiente sobre tu nivel de resistencia y salud. Si tienes 65 años o más, pero estás muy sano, comes bien y no te quedas dormido, es posible que no tengas tanto de qué preocuparte ".

Hollis Davenport, quien vive en el West Side de Chicago, dijo que la pandemia no había sido difícil de soportar, especialmente cuando considera que ya no tiene los problemas que tienen los trabajadores más jóvenes.

“Solía preocuparme por pagar la cuenta del teléfono”, dijo Davenport, quien pasa la mayor parte del tiempo en casa, leyendo las noticias o escuchando jazz en la radio. “Ahora me siento aquí y medito y pienso en todas las cosas que he hecho, y me río mucho. ¿De qué tengo miedo, a los 86?

Pero para muchos, la mayor vulnerabilidad ligada a la edad ha forzado nuevas discusiones sobre la mortalidad: sobre compañeros que han muerto a causa del virus, sobre planes para el final de la vida y sobre el rápido paso del tiempo.

Simone Mitchell-Peterson, directora ejecutiva del capítulo de Chicago de Little Brothers - Friends of the Elderly , dijo que en este punto de la pandemia podía detectar una diferencia en la apariencia física de las personas con las que trabaja su grupo.

“Se puede ver la fragilidad de nuestros mayores”, dijo. “Muchos de ellos han perdido peso. Muchos de ellos simplemente parecen mayores. Su encorvamiento es un poco más pronunciado ".

Patt Schroeder, de 79 años, de Oakland, California, es una de los millones de personas mayores que sobrevivieron a la pandemia manteniéndose activas: asistiendo a las reuniones semanales de Zoom, incluida una sobre justicia racial dirigida por su iglesia y otra con un grupo informal de sus amigos y colegas que se llaman a sí mismos "The Lovely Ladies".

Están de acuerdo en que la vida durante la pandemia ha sido estresante para los adultos mayores. Pero un viernes reciente, su preocupación se centró en la difícil situación de los estadounidenses más jóvenes.

"Aquellos de nosotros que somos mayores, sabemos cómo seguir adelante", dijo Schroeder.