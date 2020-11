Supera Biden marca de Obama en votos recibidos

Associated Press

Estados Unidos— Joe Biden ha ganado más votos que cualquier otro candidato presidencial en la historia de Estados Unidos, superando el récord impuesto por Barack Obama en 2008.

El candidato demócrata a la presidencia ha recibido más de 71 millones de votos, comparados con 69,5 millones que Obama registró hace 12 años.

Hasta el miércoles por la tarde, Biden tenía una ventaja en el voto popular de más de 3 millones de sufragios sobre el presidente Donald Trump. Pero con millones de votos aún por contar, se tiene previsto que Trump también supere la marca impuesta por Obama.

The Associated Press todavía no ha declarado un ganador de las elecciones presidenciales, debido a que en varios estados, incluidos Nevada, Pensilvania y Georgia, aún no se ha definido la contienda. En muchos lugares se siguen contando votos.

Mientras la pandemia de coronavirus azotaba al país, muchos estados reformaron las normas para facilitar el voto por correo y millones de estadounidenses emitieron su voto de esa forma. Eso ayudó a incrementar la participación general de los votantes, pero también ralentizó la tabulación debido a que los votos por correo suelen tomar más tiempo en procesarse que los emitidos en persona.