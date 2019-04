Solicitan al IRS declaraciones de impuestos de Trump

El presidente de la Comisión de Formas y Medios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Richard Neal, solicitó formalmente las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), en lo que probablemente es el inicio de una batalla con el gobierno que podría extenderse durante meses o incluso años en los tribunales y aclarar las finanzas del presidente, publicó CNN.

En una carta al IRS enviada el miércoles y obtenida primero por CNN, Neal cita un código del IRS poco conocido para solicitar las declaraciones de impuestos de Trump desde 2013 hasta 2018. También solicitó las declaraciones de impuestos de ocho entidades comerciales de Trump, un guiño a la creciente presión de los liberales entre los demócratas que argumentan que las declaraciones de impuestos de Trump no serían suficientes para dar una imagen de la historia financiera del presidente.

Trump dijo el miércoles por la noche que no estaría dispuesto a entregar sus declaraciones de impuestos al Congreso hasta que no dejara de estar bajo auditoría.

Cuando se le preguntó acerca de la solicitud de seis años de sus declaraciones de impuestos, Trump preguntó: “¿Eso es todo? Oh, generalmente son 10, así que supongo que se están dando por vencidos”.

“Ahora, estamos bajo una auditoría, a pesar de lo que dice la gente. Estamos trabajando en eso como… parece que siempre estoy bajo una auditoría. Pero he estado bajo una auditoría porque las cifras son grandes y creo que cuando tienes un nombre eres auditado. Pero hasta el momento en que no esté sometido a una auditoría, no estaría dispuesto a hacerlo”, agregó durante una reunión en la Casa Blanca con líderes militares.

Aunque los republicanos considerarán que la medida es, en gran medida, política, Neal explicó en la carta que la solicitud forma parte de su función de supervisión. Neal escribió que la comisión necesitaba las declaraciones de impuestos de Trump para considerar leyes relacionadas con la práctica del IRS de auditar a los presidentes en ejercicio.

“Según el Manual de Rentas Internas, las declaraciones de impuestos individuales de un presidente están sujetas a un examen obligatorio, pero esta práctica es una política del IRS y no está codificada en las leyes fiscales federales”, escribió Neal en una carta al IRS. “Es necesario que el comité determine el alcance de cualquier examen de este tipo y si incluye una revisión de las actividades comerciales subyacentes que deben informarse en la declaración de impuestos sobre la renta individual”.

En una declaración a CNN, Neal subrayó que la solicitud del comité era sobre “políticas, no sobre política”.

“Mis preparativos se hicieron a mi modo y en mis tiempos, completamente independientes de otras actividades en el Congreso y el gobierno”, dijo Neal. “Mis acciones reflejan un acatamiento permanente de nuestra democracia y nuestras instituciones, y de ninguna manera se basan en la emoción del momento o el partidismo. Confío en que, en ese mismo espíritu, el IRS cumplirá con la ley federal y me proporcionará los documentos solicitados de manera oportuna”.

Neal le dio al IRS hasta el 10 de abril para cumplir con la solicitud.