Secretario de Seguridad de EU enfrenta discusión política por crisis fronteriza

Washington.- Poco antes de las elecciones de mitad de período, cuando Alejandro N. Mayorkas estaba organizando una asamblea pública de rutina con altos funcionarios, una persona se dirigió al "elefante en la sala": ¿Planea renunciar ante la promesa republicana de destituirlo?

El señor Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, no dudó: no me voy, respondió. No voy a ninguna parte.

Los miembros del personal en la reunión estallaron en aplausos y vítores, según dos personas presentes que hablaron bajo condición de anonimato para hablar sobre el evento privado.

El martes, los funcionarios fronterizos federales testificarán ante el Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara. La audiencia es la última pieza de un agresivo impulso para examinar a Mayorkas que, según algunos republicanos, debería resultar en su juicio político. El panel está encabezado por el representante James R. Comer, republicano de Kentucky, quien ya decidió que Mayorkas, de 63 años, debería ser destituido por su manejo del número récord de cruces no autorizados en la frontera sur desde que el presidente Biden lo ordenó en el cargo.

Aunque el aumento en las entradas ilegales es parte de una tendencia migratoria global, Mayorkas se ha convertido en la cara del problema insoluble, particularmente para los republicanos que ven las fallas en la frontera como una estrategia política ganadora en sus esfuerzos por recuperar la Casa Blanca en 2024.

Con un objetivo en la espalda, Mayorkas es un escudo para la Casa Blanca de Biden, que finalmente aprueba las decisiones de política de inmigración. En una declaración a The New York Times, Mayorkas dijo que el departamento “respondería a la supervisión del Congreso”, pero que nada lo desviaría de su trabajo como secretario. La Casa Blanca sostiene que altos funcionarios están unidos detrás de Mayorkas.

The New York Times habló con dos docenas de personas que trabajan o han trabajado con Mayorkas a lo largo de los años, en el Departamento de Seguridad Nacional, en la Casa Blanca y fuera del gobierno. Describen una imagen más complicada y matizada de Mayorkas y su historial de dos años en el cargo: un secretario asediado que puede haber tenido buenas intenciones con sus objetivos de política de inmigración, pero ha sido obstaculizado por elementos fuera de su control.

Esos obstáculos incluyen una serie de órdenes judiciales que bloquean sus esfuerzos, una Casa Blanca que ha luchado por desarrollar una estrategia fronteriza coherente en medio de temores de una reacción política negativa y un Congreso polarizado que es poco probable que revise las leyes de inmigración obsoletas que han paralizado el sistema durante décadas.