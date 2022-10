Se reúne Trump con votantes del sur de Texas

ROBSTOWN — El expresidente Donald Trump se abalanzó sobre el sur de Texas el sábado para energizar a los republicanos para las elecciones de mitad de período en Texas, diciendo que sus seguidores generarían amplios márgenes de victoria.

“Este 8 de noviembre, el movimiento MAGA generará otro derrumbe del tamaño de Texas”, dijo Trump durante un mitin en las afueras de Corpus Christi.

PUBLICIDAD

Hablando en el recinto ferial regional en el condado de Nueces, Trump buscó dejar su huella en una serie de carreras competitivas, incluido el gobernador. La candidatura a la reelección de Greg Abbott y un trío de contiendas por el Congreso en el sur de Texas. Y desató ataques contra varios candidatos demócratas, lo que parece subrayar cuán competitivas se han vuelto algunas contiendas.

Trump llamó al oponente de Abbott, Beto O'Rourke, un "chiflado". Llamó al retador del vicegobernador Dan Patrick, Mike Collier, el “demócrata radical amante de Biden”. Y calificó a la rival del fiscal general Ken Paxton, Rochelle Garza, de “ultraizquierdista”.

El mitin de Trump se produjo dos días antes de que comience la votación anticipada para las elecciones de noviembre en Texas. Y llegó un día después de que EE. UU. El comité de la Cámara de Representantes que investigó el 6 de enero citó a Trump y le exigió que testificara sobre sus esfuerzos para anular su derrota en la reelección de 2020.

En el mitin, Trump mencionó la citación y dijo que los legisladores deberían investigar la “elección manipulada y robada”, una afirmación que ha sido repetidamente desacreditada por auditorías, fallos judiciales y miembros de su propia administración. Instó a los partidarios a contraatacar dando “una reprimenda aplastante a los maníacos de la izquierda radical” en las elecciones intermedias, y nuevamente se burló de una posible candidatura en 2024. “Probablemente tendré que hacerlo de nuevo”, dijo a la multitud.

Las encuestas muestran que los funcionarios republicanos en todo el estado están a la cabeza en sus carreras, a veces por un cómodo margen, pero parecen no correr riesgos.

Hablando antes que Trump, Patrick instó a la multitud a votar por los republicanos y advirtió que O'Rourke podría atraer a votantes que impacten en otras contiendas en todo el estado.

“La gente me dice, Dan, ni siquiera sabemos contra quién te enfrentas”, dijo Patrick. “Ahora eso es algo bueno, pero aquí está la verdad: quienquiera que vote por Beto, seguro que no se cruzarán y votarán por mí. No tenemos nada en común. Entonces, todos los que votan por Beto votan en mi contra, votan en contra de Ken Paxton y hasta el final de la boleta”.

Por lo demás, Patrick se mostró optimista sobre las elecciones y predijo un “tsunami” republicano.

Si bien el mitin de Trump se llevó a cabo en el sur de Texas, ninguna de las tres mujeres hispanas que se postularon para el Congreso competitivo apareció en persona en el evento. En cambio, dos de ellas, Mayra Flores y Mónica De La Cruz, grabaron mensajes cortos en video que se transmitieron a la multitud entre los oradores en el escenario.

“Ojalá pudiera estar con todos ustedes, pero esta noche estoy en McAllen trabajando duro para teñir de rojo el sur de Texas”, dijo De La Cruz, quien obtuvo el respaldo de Trump en sus primarias.

Trump gritó a los tres candidatos al Congreso desde el escenario, llamando a De La Cruz una “verdadera estrella”.

“Todos los hispanoamericanos de Texas… les damos la bienvenida a nuestro partido y a nuestro movimiento con los brazos abiertos, hermosos y fuertes”, dijo Trump.

El oponente demócrata de Flores, el representante de los Estados Unidos Vicente González de McAllen, ha estado trabajando para vincularla con Trump. Respondió a la manifestación en un tuit, diciendo que Flores “apoya al Partido Republicano de Donald Trump, no al sur de Texas”.

La multitud escuchó en persona a Adam Hinojosa, el candidato republicano para un escaño en el Senado estatal en el campo de batalla en el sur de Texas que incluye parte del condado de Nueces. Hinojosa, quien se enfrenta al demócrata Morgan LaMantia, se comparó con Trump y dijo que ambos son empresarios que pueden dirigir el gobierno mejor que los políticos.

Trump luego respaldó a Hinojosa desde el escenario, aludiendo a la influencia que Patrick ejerce con él cuando se trata de los candidatos de Texas que apoya.

“Adam tiene mi respaldo completo y total”, dijo Trump, “y fue aprobado por Dan Patrick, entonces, ¿qué tan malo puede ser eso, verdad?”.

Abbott no asistió al mitin. Su campaña dijo a principios de esta semana que se lo perdería por un viaje de recaudación de fondos en Florida.

No obstante, Trump prodigó elogios a Abbott en varias partes de su discurso, diciendo que es “fuerte en las fronteras, apoya a nuestra policía y ha convertido a Texas en un gigantesco imán de empleos”. Golpeó a O'Rourke como "contra Dios, las armas y el petróleo".

O'Rourke estaba haciendo campaña en Austin mientras se desarrollaba el mitin de Robstown. Envió varios correos electrónicos de recaudación de fondos en el mitin de Trump, incluido uno el sábado que decía que el expresidente estaría en Robstown para impulsar a los “candidatos extremistas”, incluido Abbott.

“Los republicanos de Texas creen que tener a nuestro expresidente caído en desgracia y dos veces acusado en Robstown esta noche los ayudará a reforzar el apoyo para sus candidatos radicales de extrema derecha en el sur de Texas y en todo el estado”, dijo el presidente del Partido Demócrata de Texas, Gilberto Hinojosa, en un comunicado. descartando la manifestación como una "broma".

Además de Abbott, Trump promovió a otros funcionarios estatales que se postulan para la reelección, incluido Paxton, a quien Trump dijo repetidamente que desearía que fuera su fiscal general cuando estuvo en la Casa Blanca.

“Habría descubierto ese fraude electoral en dos minutos”, dijo Trump.

Paxton demandó a cuatro estados clave en los que Trump perdió ante el presidente Joe Biden después de las elecciones de 2020 y le pidió a la Corte Suprema de los Estados Unidos que desestime los resultados de las elecciones. El alto tribunal se negó a considerar el caso.

Garza, el oponente de Paxton, respondió a Trump en un tuit el domingo. Dijo que Trump y Paxton le tienen “miedo” porque su elección significaría que Paxton “finalmente tendrá que responder por sus crímenes”. Paxton fue acusado de un cargo de fraude de valores meses después de asumir el cargo en 2015; ese caso sigue pendiente. Más recientemente, fue investigado por el FBI por afirmaciones de ex altos funcionarios de que abusó de su cargo para ayudar a un donante adinerado. Ha negado haber actuado mal en ambos casos.

Casi dos años después de perder la reelección, Trump sigue siendo una figura polarizadora en Texas. La encuesta de la Universidad de Texas publicada el viernes encontró que el 44% de los votantes probables en las elecciones de noviembre tenían una opinión favorable de él, mientras que el 47% tenía una opinión desfavorable.

Sin embargo, sigue siendo abrumadoramente popular entre los republicanos. En la misma encuesta, el 83% de los probables votantes republicanos tenían una opinión favorable de Trump.

Miles de personas llenaron el recinto ferial el sábado ataviados con ropa pro-Trump, incluidos sombreros que decían "Trump ganó" y otros que promovían una carrera de Trump 2024. Las pantallas grandes al lado del escenario mostraban el mensaje "Texas es el país de Trump" mientras los asistentes salían después.

En entrevistas, los asistentes a la manifestación dijeron que estaban basando sus votos de mitad de período en temas como la economía y la frontera.

“Es la economía, estúpido”, dijo Kookiei Crerar, un hombre de 63 años de Alamo. Agregó que su pequeña ferretería está “sufriendo” y luchando por encontrar empleados porque la gente “recibe dinero para no trabajar” del gobierno federal.

Anthony Gillespey, un maestro de 50 años de Corpus Christi, dijo que le preocupa mantener el estatus de Texas como un estado excepcional, tanto en lo económico como en lo social. Su esposa, Shannon, llamó a la “santidad de la vida” su tema principal y dijo que estaba contenta con las leyes contra el aborto que Texas tiene en vigor tras el final de Roe v. Vadear.

“Siempre he dicho que Texas es esta luz brillante para el resto del loco país”, dijo Anthony Gillespy, señalando como ejemplo la recuperación económica del estado de COVID-19. “Salimos por el otro lado luciendo genial”.

“Me da miedo que Texas se convierta en Austin”, agregó, refiriéndose a la ciudad capital orgullosamente liberal.

El entusiasmo por Trump todavía era alto, especialmente cuando se trataba de la posibilidad de que volviera a postularse para presidente.

“Lo es, lo hará y eso espero”, dijo Crerar.

“Creo que lo es”, dijo Jim Turner, un jubilado de Rockport de 82 años que vestía una gorra de béisbol que decía “Trump 2024”. "Tengo que tener fe".

Ninguno expresó preocupación por la carrera de Abbott. Turner dijo que le gustaba cómo Abbott está "definitivamente interesado en cerrar esta frontera". Anthony Gillespy, quien anteriormente vivió en El Paso, dijo que está “a favor de lo que está haciendo Abbott” en la frontera.

La posible campaña de regreso de Trump fue un tema habitual entre los oradores invitados. Wesley Hunt, el candidato republicano para un nuevo escaño en el Congreso en el área de Houston, se refirió a Trump como “nuestro 47.º futuro presidente”. El representante de los Estados Unidos, Ronny Jackson, republicano por Amarillo, finalizó su discurso diciendo que los votantes devolverían a Trump a la Casa Blanca, donde pertenece. Y Tom Homan, quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, recordó una cena reciente con Trump en la que surgió el 2024.

“Él regresa, yo vuelvo, arreglamos esta mierda”, dijo Homan.