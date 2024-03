Se derrumba puente en Baltimore al ser impactado por buque de carga

The New York Times | Dos personas fueron rescatadas del agua después del accidente a primera hora del martes y se busca a 'más de siete personas' The New York Times | Dos personas fueron rescatadas del agua después del accidente a primera hora del martes y se busca a 'más de siete personas' The New York Times | Dos personas fueron rescatadas del agua después del accidente a primera hora del martes y se busca a 'más de siete personas' The New York Times | Dos personas fueron rescatadas del agua después del accidente a primera hora del martes y se busca a 'más de siete personas'

Un importante puente de Baltimore se derrumbó tras ser golpeado por un buque de carga a primera hora del martes, lanzando vehículos al agua y desencadenando una respuesta de emergencia, según informaron la Guardia Costera y las autoridades locales. Las autoridades estaban buscando a los equipos de reparación de carreteras que habían estado trabajando en el puente - el puente Francis Scott Key, que forma parte de la interestatal 695 - cuando el carguero chocó. El jefe de bomberos de Baltimore, James Wallace, declaró en rueda de prensa que las autoridades estaban buscando a "más de siete personas" y que otras dos habían sido sacadas del agua. Una de ellas se encontraba en estado grave. Dijo que los bomberos habían utilizado un sonar para detectar los vehículos que habían caído al agua. Richard Worley, comisario de policía de Baltimore, dijo que no había "absolutamente ningún indicio" de que la embarcación hubiera chocado intencionadamente contra el puente. El Gobernador de Maryland, Wes Moore, declaró en un comunicado que había declarado el estado de emergencia y que su oficina estaba en estrecha comunicación con Pete Buttigieg, Secretario de Transporte de Estados Unidos. La Casa Blanca también emitió un comunicado en el que afirmaba que el Presidente Biden había sido informado del hundimiento. El buque es un carguero de 948 pies de eslora llamado Dali. Los propietarios del buque, con bandera de Singapur, dijeron que chocó contra un pilar del puente alrededor de la 1:30 a.m. Todos los miembros de la tripulación, incluidos dos pilotos a bordo, han sido contabilizados y no hubo heridos en el buque, dijeron los propietarios. Las autoridades de Maryland dijeron que la tripulación seguía a bordo. El Dali zarpó de Baltimore a la 1 de la madrugada y se dirigía a Colombo (Sri Lanka), según MarineTraffic, una plataforma de datos marítimos. El puente lleva el nombre de Francis Scott Key, nacido en Maryland y autor del himno nacional estadounidense, "The Star-Spangled Banner". La estructura se inauguró en 1977.