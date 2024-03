Lleva equipo de Trump el enfrentamiento con Biden a un terreno vulgar

Nueva York.- Poco después de que el expresidente Donald J. Trump diera una rueda de prensa este lunes sobre su caso de fraude civil, una cuenta de la campaña de Biden en las redes sociales compartió un clip en el que se le acusaba de estar dispuesto a aceptar dinero de un gobierno extranjero para pagar una fianza de 175 millones de dólares.

Como suele ser habitual durante las campañas políticas, el equipo de Trump acusó a sus oponentes de quitar matices y contexto a las declaraciones de su candidato.

Lo que fue menos típico fue el lenguaje que utilizaron.

"Te equivocas, imbécil", replicó en X una cuenta de la campaña de Trump en las redes sociales, Trump War Room. "Dijo que pagaría en efectivo, con valores o con bonos".

La cuenta Trump War Room, que forma parte de las iniciativas de respuesta rápida de la campaña en las redes sociales, suele publicar fragmentos de discursos de Trump o de declaraciones de sus colaboradores. También comparte con frecuencia críticas al presidente Biden y a los medios de comunicación. Y durante las primarias, atacó duramente a los rivales republicanos de Trump.

El "mudsling" es una tradición política tan antigua como la política misma. Pero el uso de un improperio por un portavoz oficial de la campaña para dirigirse a otro refleja la crudeza del discurso político que ha acompañado el ascenso de Trump y que ha caracterizado la campaña presidencial de 2024.

En mítines recientes, Trump ha utilizado palabras malsonantes similares para criticar a Biden y a varios demócratas. A principios de este mes, en Georgia, Trump dijo a sus seguidores que todo lo que tocaba Biden se convertía en excrementos de toro, utilizando un improperio que reconoció que algunos podrían considerar fuera de lugar.

"Traté de encontrar una palabra diferente, pero hay algunas palabras que no se pueden duplicar", dijo Trump, para regocijo de la multitud. Durante el discurso, Trump repitió esa palabra, o una variante de ella, al menos cuatro veces.

Trump se deleita con un estilo político combativo, que a menudo se basa en un lenguaje incendiario. Sus ayudantes de campaña reflejan su retórica, emitiendo declaraciones en las que lanzan ataques personales a los oponentes de Trump o utilizan epítetos burlones para referirse a ellos.

En su campaña por la reelección, Biden se ha mostrado agresivo, sobre todo en las redes sociales, donde las cuentas de la campaña atacan a Trump por sus comentarios y su comportamiento. Este lunes, la campaña de Biden respondió a la blasfemia de la campaña de Trump con un meme burlón.

En el camino, ambos candidatos también se lanzan indirectas sobre el otro, criticando con frecuencia su idoneidad para la presidencia.

En ocasiones, Biden ha acaparado titulares por su lenguaje socarrón y ha dirigido burlas de patio de colegio a Trump. En 2016, tras la publicación del vídeo "Access Hollywood" en el que el Sr. Trump se jactaba de manosear a mujeres, el Sr. Biden, entonces vicepresidente, dijo que quería "llevarlo detrás del gimnasio". Dos años más tarde, dijo que si estuviera en el instituto, el Sr. Biden llevaría al Sr. Trump "detrás del gimnasio y le daría una paliza".

Pero en general el Sr. Trump ha desplegado públicamente vulgaridades con una frecuencia significativamente mayor desde el lanzamiento de su primera campaña en 2015. Y ha seguido haciéndolo este año mientras critica a sus oponentes políticos y desestima los cuatro casos penales a los que se enfrenta.

Durante los mítines, el Sr. Trump a menudo se refiere a los 91 cargos por delitos graves en su contra como "mierda". Sus multitudes comienzan entonces a corear la palabra al unísono.

El intercambio del lunes en las redes sociales se produjo después de una audiencia en el caso del Sr. Trump en Manhattan, por cargos relacionados con el dinero pagado a una estrella porno. El mismo día, un tribunal de apelaciones redujo la fianza que Trump debe depositar para apelar una sentencia de casi 500 millones de dólares en el caso de fraude civil.

El Sr. Trump había dicho que garantizaría la fianza con "efectivo o fianza o garantía o lo que sea necesario" antes de que se le preguntara en una rueda de prensa si aceptaría dinero de un gobierno extranjero para pagar la fianza.

El Sr. Trump, que no cedió el control de sus negocios globales ni renunció a negocios en el extranjero mientras era presidente, ha acusado repetidamente al Sr. Biden de recibir millones de dólares de países extranjeros, aunque no han aparecido pruebas que respalden esa acusación.

El lunes, el Sr. Trump dijo que no preveía tomar dinero extranjero para pagar la fianza, pero añadió que no creía que nada lo impidiera.

"No, yo no hago eso", dijo el Sr. Trump. "Creo que se le permitiría, posiblemente. No lo sé. Quiero decir, si usted va a pedir prestado a un banco grande, muchos de los bancos están fuera - como usted sabe, los bancos más grandes, francamente, están fuera de nuestro país. Así que podrías hacerlo. Pero yo no necesito pedir dinero prestado".