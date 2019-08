Retira Kirsten Gillibrand su candidatura en elecciones primarias

Nueva York— La senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York, quien se presentó a sí misma en la competencia presidencial como la defensora de las mujeres y familias, anunció este miércoles que se retira de las primarias demócratas debido a que no pudo calificar para el tercer debate que se llevará a cabo el próximo mes --- una situación que describió como fatal para su candidatura.

Gillibrand comentó en una entrevista que no apoyaría a ningún otro candidato de las primarias y que aún no había escogido a un favorito.

Aunque estuvo a punto de decir que apoyará a una mujer, Gillibrand, quien ha hecho de la elección de una mujer al Congreso una causa personal, señaló que el próximo presidente tenía que ser capaz de unir al país y sugirió que una mujer puede estar mejor calificada para esa tarea.

“Yo creo que las mujeres tienen una habilidad única para unir a las personas y sanar a este país. Creo que la mujer que sea nominada sería inspirador y emocionante”.

“Voy a apoyar a quien sea que se convierta en el nominado, con tal de que derrote a Trump”.