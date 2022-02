Rechaza jurado demanda de exgobernadora de Alaska contra The New York Times

Nueva York.- Un jurado emitió un veredicto contra Sarah Palin en su demanda por difamación contra The New York Times este martes, y encontró que no había evidencia suficiente para probar que el periódico la había difamado en un editorial de 2017 que vinculó erróneamente su retórica política con un tiroteo masivo.

La decisión fue la segunda vez esta semana que el caso de Palin sufrió un revés significativo. El lunes, el juez presidente de la corte federal en el Bajo Manhattan, Jed S. Rakoff, dijo que desestimaría el caso si el jurado fallaba a su favor.

Se espera que Palin apele.

El caso es una prueba importante de la ley de la Primera Enmienda y el listón legal extremadamente alto que la Corte Suprema ha establecido para probar una demanda por difamación contra periodistas. Los abogados de Palin, exgobernadora de Alaska y candidata republicana a la vicepresidencia en 2008, han argumentado que las antiguas protecciones legales vigentes para proteger a los periodistas de la responsabilidad por cometer errores inadvertidos están desactualizadas y son demasiado amplias. Una figura pública como Palin tiene que demostrar que una organización de noticias actuó con “malicia real” al publicar información falsa, lo que significa que mostró un desprecio imprudente por la verdad o sabía que la información era falsa.

The New York Times no ha perdido un caso de difamación en un tribunal estadounidense en al menos 50 años.

La demanda de Palin alegaba que The New York Times la difamó con un editorial que afirmaba incorrectamente un vínculo entre su retórica política y un tiroteo masivo cerca de Tucson, Arizona, en 2011, que dejó seis muertos y 14 heridos, incluida Gabrielle Giffords, entonces una demócrata miembro del Congreso. El distrito de Giffords había sido uno de los 20 señalados en un mapa que distribuyó el comité de acción política de Palin bajo la mira digitalizada. No había evidencia de que el tirador hubiera visto o estuviera motivado por el mapa.

El editorial se publicó el 14 de junio de 2017, el mismo día en que un hombre armado abrió fuego en un campo de béisbol en Virginia donde practicaban congresistas republicanos, hiriendo a varias personas, incluido el representante Steve Scalise de Louisiana. El titular era “La política letal de Estados Unidos”, y la editorial preguntaba si el tiroteo en Virginia era evidencia de cuán viciosa se había vuelto la política estadounidense. The New York Times corrigió la editorial a la mañana siguiente de su publicación, después de que los lectores señalaran el error.

En el estrado de los testigos, el exeditor del New York Times que insertó la redacción errónea en el artículo, James Bennet, testificó que el incidente lo dejó atormentado por la culpa y que había pensado en ello casi todos los días desde entonces. “Fue un error terrible”, dijo.

Palin y sus abogados intentaron convencer al jurado de que Bennet había actuado por animosidad hacia ella y, a pesar de cualquier arrepentimiento que mostró más tarde, fue imprudente al apresurarse a emitir un juicio sobre ella.

El juez Rakoff rechazó esas afirmaciones en su fallo de este lunes y dijo que Palin no había presentado evidencia para respaldar la idea de que Bennet no tuvo en cuenta la verdad deliberadamente o por su propia imprudencia. El fallo se produjo en respuesta a una moción procesal de rutina de los abogados del New York Times para fallar a su favor, a lo que los acusados tienen derecho después de que el demandante haya presentado todas sus pruebas al jurado.