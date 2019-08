¿Qué sucede en una recesión?

Estados Unidos— Si Donald Trump pierde la reelección podría ser desagradable y una situación desesperada y potencialmente peligrosa, dependiendo de la geopolítica de la era de la recesión, aunque no hay manera de que un presidente que no es aprobado ampliamente sobreviva a la evaporación de su boom.

En Washington, los centristas podrían recibir una sorpresiva oportunidad, la derrota de Trump podría darle al grupo de empresarios y moderados otra oportunidad de gobernar, porque aun cuando Elizabeth Warren o Bernie Sanders lleguen a la Casa Blanca, van a ser los demócratas de los Estados republicanos y los republicanos de los Estados demócratas los que mantengan el equilibrio en el poder en el Senado.

La revolución de la izquierda no será cancelada, sino que se pospondrá hasta el 2022 o 2024.

Mientras tanto, la derecha tendrá que decidir si desea ser una oposición o una alternativa.

La crisis de inmigración disminuirá, mientras que la crisis social empeorará.

En la esfera comercial, el subsidio al capital de riesgo de los consumidores estadounidenses se agotará.

Finalmente, el periodismo seguirá erosionándose, debido al cierre de los periódicos de tamaño mediano.