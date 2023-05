¿Qué fue lo que colapsó al First Republic Bank?

Nueva York— En febrero, los clientes ricos de First Republic Bank estaban sacando dinero de sus cuentas en grandes cantidades. El banco trató de frenar la oleada al ofrecer tasas más altas sobre certificados de depósito. Incluso eso era poco atractivo, según lo publicó The Wall Street Journal.

Jim Herbert, de 78 años, el fundador del banco, normalmente una presencia reconfortante, dio un manotazo a la mesa durante una reunión con todos los empleados. Tenemos que conseguir más depósitos, señaló, de acuerdo con personas familiarizadas con la cuestión.

Eso fue antes del pánico bancario de marzo que derribó a otros dos competidores, Silicon Valley Bank y Signature Bank. Los problemas de First Republic sólo empeoraron después de eso.

La mañana del lunes, reguladores confiscaron First Republic y llegaron a un trato para vender la mayor parte de sus operaciones a JPMorgan Chase & Co., el banco más grande de EU.

El colapso de First Republic marca la segunda peor quiebra bancaria en la historia de EU, tras la caída de Washington Mutual Inc., en el 2008. También representa el fin de lo que era considerada una de las estrategias más exitosas en la banca: atraer depositantes adinerados y ofrecerles un servicio de cinco estrellas.

Pocos podrían haber anticipado la rapidez y la magnitud de la fuga bancaria de marzo. First Republic perdió más de la mitad de sus depósitos, unos 100 mil millones de dólares, en el lapso de sólo unos días. Sin embargo, como lo revela el mensaje urgente de Herbert, las operaciones del banco ya se estaban deshilachando.

La ruina de First Republic fue desencadenada por la serie rápida de aumentos a las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, que llevaron a los depositantes a buscar mejores rendimientos en otros lados. Eso significaba que tenía que pagar más para retenerlos, justo cuando las tasas al alza estaban golpeando el valor de su cartera hipotecaria.

En retrospectiva, era un problema obvio, pero First Republic, entre otros, creyó que sobreviviría sin problema a la lucha inflacionaria de la Fed.

Enfoque en los clientes

Esto no debía suceder. First Republic, con sede en San Francisco, era un banco grande con una sensación de pueblo chico, el banco de relación por excelencia. La lógica era que los clientes ricos querían un servicio con atención de primera más que algunos dólares adicionales de intereses sobre sus depósitos.

First Republic reunió a estos clientes, les pagó intereses mínimos y usó sus depósitos para financiar hipotecas. Más depósitos significaban más préstamos para proyectos de condominios en Manhattan o segundas casas en Hawai.

First Republic recibía mucho más de estos prestatarios -3.03% en intereses cobrados en promedio en el 2021- de lo que pagaba a depositantes, 0.12% en promedio.

En un mundo de tasas de interés ultrabajas, este modelo anticuado era lucrativo. Las ganancias anuales de First Republic se cuadruplicaron en la década al 2021. El banco se convirtió en uno de los 20 más grandes de EU y, según algunos parámetros estándar, tenía una valuación muy por encima de las de bancos tales como JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp.

"Depósitos, depósitos, depósitos" y "cuentas, cuentas, cuentas" eran mantras que la codirectora ejecutiva Hafize Gaye Erkan presuntamente repetía al final de las juntas semanales con todo el personal, revelaron ex empleados.

Aumenta la presión

El regreso de Herbert coincidió con los inicios de la campaña de control inflacionario de la Fed. First Republic redobló la apuesta. El banco prosperó durante la serie de incrementos relativamente modestos a las tasas por parte de la Fed entre el 2015 y el 2018, y no había razón para creer que esta vez sería diferente, dijo el banco a inversionistas en presentaciones públicas.

Tras bambalinas, aumentaba la presión. Con los bonos del Tesoro y las cuentas de mercados monetarios repentinamente ofreciendo 4%, el mejor servicio al cliente del mundo batallaría para convencer a clientes ricos de mantener una cuenta de cheques con rendimiento casi nulo.

A los clientes que tenían prestamos sobre el valor de su vivienda u otras líneas de crédito se les animó a mantener esos fondos en cuentas de depósito de First Republic, revelaron ex empleados del banco. Hasta entonces, los clientes a menudo transferían el dinero a otros bancos.

Al final del 2022, el banco tenía 176.4 mil millones de dólares en depósitos, de los cuales 68% rebasaba el límite del seguro de 250 mil dólares de la Federal Deposit Insurance Corp., lo que significaba que no se garantizaba que los clientes recuperarían ese dinero si el banco quebraba.

First Republic aumentó los depósitos 13% en el 2022, pero pagó caro por ellos. En el cuarto trimestre, First Republic pagó 428 millones de dólares en intereses sobre depósitos, comparado con 20 millones el año anterior.

Los costos crecientes de los depósitos eran un problema especialmente grande para First Republic porque gran parte de sus ingresos proviene de hipotecas de bajo rendimiento a tasa fija que tardan años en vencerse. No incursionó en otros productos como tarjetas de crédito y créditos automotrices que pueden ayudar a equilibrar el libro de préstamos de un banco.

En el 2022, más de la mitad de los préstamos de First Republic eran hipotecas residenciales a una tasa promedio de 2.89%. Las tasas al alza borraron unos 22 mil millones de dólares de su valor de mercado.

Las pérdidas en papel no eran un problema tan grande, en tanto el banco no tuviera que vender los préstamos. Sin embargo, si necesitara cubrir retiros, las pérdidas realizadas le habrían comido al capital que el banco necesitaba para operar.

Las acciones de la compañía finalizaron el 2022 con una caída de alrededor del 40%. Se desplomaron tras la quiebra del Silicon Valley Bank el 10 de marzo.

Los clientes, que ya no se conformaban con percibir casi nada sobre sus depósitos, habían empezado a retirar su dinero, lentamente en un principio, y después, todo a la vez.

First Republic trató de contener el pánico. El 10 de marzo, el banco emitió una declaración señalando que tenía un grupo diversificado de depositantes y "más de 60 mil millones de dólares de capacidad de préstamo disponible sin usar en el Federal Home Loan Bank y el Banco de la Reserva Federal".

Como parte del trato alcanzado el lunes, JPMorgan dijo que asumirá los 92 mil millones de dólares en depósitos de First Republic -asegurados y no asegurados. También está adquiriendo la mayoría de los activos del banco, incluidos unos 173 mil millones de dólares en préstamos y 30 mil millones de dólares en valores.

La FDIC compartirá con JPMorgan Chase las pérdidas sobre los créditos de First Republic. Las 84 sucursales de First Republic reabrirán como parte de JPMorgan el lunes en horario normal de oficina, y los clientes tendrán acceso total a sus depósitos, anunció la FDIC.

- Ben Eisen y Ben Foldy contribuyeron a este artículo.