¿Qué falta en los cinco estados que decidirán la elección de EU?

The New York Times

Nevada. Biden solo cuenta con una estrecha ventaja pero, otra vez, es difícil ver dónde se supone que se recupere Trump. Todos los votos del día de la elección se han contado y ahora solo quedan por contarse las boletas provisionales y el correo retrasado, que se inclina por los demócratas. Los funcionarios electorales de Nevada dijeron que no se darán a conocer más resultados hasta el mediodía, hora del Esta, del jueves 5 de noviembre.

Michigan. Trump llevó ahí la delantera toda la noche, pero ahora su camino luce sombrío. Su ventaja se había reducido a aproximadamente medio punto porcentual el miércoles temprano y quedaban muchos votos pendientes de contar en el condado Wayne, que es muy demócrata. También es razonable asumir que buena parte del voto pendiente de escrutar es voto demócrata enviado por correo, que los trabajadores electorales no tenían permitido empezar a contar hasta el lunes o martes. Puede que la carrera en este estado no sea tan cerrada al final, pero hay buenas oportunidades de que se defina hoy.

La secretaria de Estado de Michigan dijo el martes por la noche que esperaba tener “una imagen muy clara, si no una imagen final” de los resultados para el miércoles por la noche.

Si Biden gana ventaja en Michigan, algo que pude suceder pronto, eso le daría la delantera en los estados que resultarían en una suma de más de 270 votos electorales.

Pensilvania. Las apariencias engañan. Esto podría parecer fuera del alcance de Biden, pues el presidente lleva una ventaja de 11 puntos. Pero Trump aquí también está en peligro. Los votos pendientes de contar son preponderantemente votos enviados por correo y Biden ha ganado en los votos emitidos en ausencia en Pensilvania por un margen de 78 por ciento a 21 por ciento. Quedan más de 1.4 millones de votos por contar, según el secretario de Estado y no incluyen las boletas que pueden llegar en los próximos días. Si Biden gana estos 1.4 millones de votos por el mismo margen que ha obtenido hasta ahora —algo que parece seguro— tendría 800 mil para avanzar. Dicho esto, es difícil confiarse cuando faltan tantas boletas por contabilizar. Los funcionarios estatales esperan que la abrumadora mayoría de los votos se cuente para el viernes.

Georgia. Esto podría sorprender a algunas personas. Trump tiene una ventaja de 2 puntos con más del 90 por ciento del recuento de votos, pero queda por contar una zona de Atlanta que suele ser demócrata. Podría ser suficiente para Biden. Pero de cualquier manera esta contienda será ajustada. El secretario de Estado de Georgia ha dicho que espera que los ganadores de la mayoría de las carreras en el estado sean anunciados el miércoles.

Si Biden se llevara Georgia, junto con los otros estados ya mencionados, ganaría más de 300 votos electorales.

Carolina del Norte. Este es el estado donde Trump es el favorito. La carrera no está muy reñida, pero queda una gran interrogante: las boletas de voto por correo tardías. El estado acepta las boletas de votación por correo recibidas después de las elecciones, y había alrededor de medio millón de boletas de votantes ausentes que quedaban por contar antes del día de las elecciones. Siendo realistas, solo una fracción de estas boletas se enviará por correo. En 2016, solo hubo unas 10 mil, aunque hubo muchas menos boletas de votantes ausentes ese año. Este año, no hubo una gran cantidad de boletas recibidas por correo el lunes, lo que probablemente sugiere que no habrá una gran cantidad de boletas hoy. Pero no sabemos nada de esto con certeza. Supongo que la carrera no se definirá hasta que sepamos.