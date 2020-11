Presenta Biden a su equipo de economía

Nueva York— El presidente electo, Joseph R. Biden Jr., nombró oficialmente a los principales miembros de su equipo económico hoy, mostrando su compromiso con la diversidad y colocando a varias mujeres en los principales puestos económicos.

Con las selecciones, que requieren la confirmación del Senado, Biden está enviando un mensaje claro de que la formulación de políticas económicas en su administración será moldeada por pensadores liberales con un fuerte enfoque en el empoderamiento de los trabajadores como una herramienta para el crecimiento económico. Incluyen:

Cecilia Rouse, economista laboral de Princeton, para dirigir el Consejo de Asesores Económicos de tres miembros. Ella sería la primera mujer afroamericana en liderar el consejo. Economista laboral, trabajó en el Consejo de Asesores Económicos de Obama durante dos años y en el Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca durante la administración Clinton.

Neera Tanden, directora ejecutiva del Center for American Progress, para dirigir la Oficina de Administración y Presupuesto. Tanden, quien sería la primera indígena estadounidense en liderar la Oficina de Administración y Presupuesto, ha abogado por un gasto agresivo para aliviar el daño económico de la pandemia y ha descartado las preocupaciones sobre aumentar el déficit en el momento actual.

Janet L. Yellen, expresidenta de la Reserva Federal, como secretaria del Tesoro. Yellen, que también es economista laboral, fue una de las primeras funcionarias en sugerir permitir que el mercado laboral funcione "caliente", es decir, dejar las tasas de interés más bajas durante más tiempo, para ayudar a elevar los salarios y conseguir que más personas trabajen.

Jared Bernstein y Heather Boushey fueron nombrados para unirse a Rouse en el Consejo de Asesores Económicos, que es un equipo de tres miembros que asesora al presidente sobre política económica. Ambos provienen de una escuela de economía liberal, orientada al trabajo, que ve el aumento de la desigualdad como una amenaza para la economía y enfatiza los esfuerzos del gobierno para apoyar y empoderar a los trabajadores. Bernstein fue el primer economista jefe de Biden cuando fue vicepresidente. Boushey fue una de las principales asesoras de políticas de Clinton en 2016. Ambos han abogado por un gran paquete de estímulo para ayudar a los trabajadores y empresas afectados por la recesión pandémica.

Adewale Adeyemo, conocido como Wally, asesor económico internacional de alto nivel en la administración Obama, como subsecretario del Tesoro. Inmigrante de Nigeria, tiene una amplia experiencia trabajando en el Departamento del Tesoro durante la administración Obama, cuando era asesor principal y subjefe de personal.

Brian Deese, un exasistente económico de Obama que ayudó a liderar los esfuerzos de esa administración para rescatar a la industria automotriz estadounidense, también ha sido seleccionado para dirigir el Consejo Económico Nacional, según tres personas con conocimiento de la selección. Deese es un veterano en la formulación de políticas económicas, y se desempeñó como director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto y subdirector del Consejo Económico bajo la administración Obama, así como asesor especial sobre cambio climático.

Los nombramientos podrían no estar a la altura de las esperanzas dentro del ala progresista del Partido Demócrata, que se ha sentido frustrada porque sus opiniones no están suficientemente representadas en las primeras decisiones de personal. En particular, la decisión de seleccionar a Tanden, una figura divisiva y partidista en el partido, podría culminar en una pelea intrapartidaria, así como en una batalla de confirmación.

Es poco probable que los republicanos, que luchan por mantener el control del Senado, superen fácilmente a Tanden, quien asesoró la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016 y ha sido una de las críticas más abiertas del presidente Trump.

Se espera que las otras selecciones de Biden sean menos polémicas.